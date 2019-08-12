12 августа 2019, 13:26



Норильчане смогут получить бесплатную юридическую помощь.

14 августа в Норильском филиале Центра гигиены и эпидемиологии края пройдёт «горячая линия». Обратившиеся смогут получить консультацию по вопросам потребительского характера, составить претензии, исковые заявления и другое. Для получения юридической помощи необходимо обращаться по адресу: Норильск, ул. Комсомольская, 31а, 3-й этаж, к. 310. Вся юридическая помощь будет предоставляться на безвозмездной основе.Фото https://www.pravmir.ru