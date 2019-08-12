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12 августа 2019, 13:52



В Норильске продолжаются плановые ремонты сетей тепловодоснабжения и, как следствие,ожидается отключение воды в домах.

Работы завершат к осени, до тех пор горячую воду в домах отключают по графику. Напомним, специалисты «Коммунальных объединённых систем» разработали графики проведения работ на магистральных сетях, которые опубликованы на официальном сайте Норильска в разделе «УЖКХ». Закон допускает отключение горячей воды во время профилактических ремонтов не дольше чем на 14 суток. В Норильске решено отключать воду небольшими участками на пять дней без захвата выходных. Согласно составленным графикам с 12 по 16 августа горячей воды не будет по адресам: В Центральном районе: - ул. Красноярская, 1, 4, 3 (к. 1, к. 2), 5, 6, 6/2; - ул. Нансена, 56, 58; - ул. Лауреатов, 64, 67, 69, 69а, 71, 73, 73а, 75, 76, 76а, 77, 79, 79а, 81, 83а, 85, 85а, 86а, 87, 89; - ул. Михайличенко, 8а; - ул. Талнахская, 70, 64; - Ленинский пр., 6, ул. Севастопольская, 1, Ленинский пр., 4; - Севастопольская, 2. В Талнахе: - ул. Бауманская 16, 16/1, 16а, 16а/1, 18, 18/1, 21, 22, 22а, 22б, 26, 28/1, 29, 31а, 33, 33а. В Кайеркане: - ул. Победы 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15.

Просмотров:199 Работы завершат к осени, до тех пор горячую воду в домах отключают по графику. Напомним, специалисты «Коммунальных объединённых систем» разработали графики проведения работ на магистральных сетях, которые опубликованы на официальном сайте Норильска в разделе «УЖКХ». Закон допускает отключение горячей воды во время профилактических ремонтов не дольше чем на 14 суток. В Норильске решено отключать воду небольшими участками на пять дней без захвата выходных.Согласно составленным графикам с 12 по 16 августа горячей воды не будет по адресам:В Центральном районе:- ул. Красноярская, 1, 4, 3 (к. 1, к. 2), 5, 6, 6/2;- ул. Нансена, 56, 58;- ул. Лауреатов, 64, 67, 69, 69а, 71, 73, 73а, 75, 76, 76а, 77, 79, 79а, 81, 83а, 85, 85а, 86а, 87, 89;- ул. Михайличенко, 8а;- ул. Талнахская, 70, 64;- Ленинский пр., 6, ул. Севастопольская, 1, Ленинский пр., 4;- Севастопольская, 2.В Талнахе:- ул. Бауманская 16, 16/1, 16а, 16а/1, 18, 18/1, 21, 22, 22а, 22б, 26, 28/1, 29, 31а, 33, 33а.В Кайеркане:- ул. Победы 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15.