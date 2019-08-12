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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:31 Больше 700 норильчан отметили на «Заполярнике» День физкультурника.
17:25 «Привет, сосед!» - приветствовали друг друга знакомые и незнакомые горожане. В одном из норильских дворов прошёл весёлый праздник добрососедства.
16:20 Норильские полицейские просят откликнуться девушку, пострадавшую в драке в Талнахе в конце июля.
16:07 С 13 августа по 1 сентября в Норильске состоятся учения Вооружённых сил России.
15:53 Норильские танцоры сумели сорвать «Лазурную звезду».
15:31 В Норильске возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр.
15:10 Две группы волонтёров «Заповедников Таймыра» приступили к ликвидации мусорных свалок на озере Аян.
14:42 Команда «РобоНикель» завоевала золото на RobotChallenge-2019.
14:42 В городе началась проверка готовности норильских школ к началу учебного года.
14:15 Четвёртый этап городского летнего первенства по мотокроссу совпал со свадьбой лидера гонок.
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