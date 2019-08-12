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12 августа 2019, 14:14



Завершились игры Кубка Норильска по футболу.

В финальной игре сошлись давние соперники – команды «Туран» и «Алания». В основное время игра закончилась вничью – 1:1. Но по пенальти сильнее оказались футболисты «Турана» - 5:4. «Я бы сказал, это была одна из самых зрелищных игр прошедшего Кубка, - отметил после матча главный судья чемпионата Норильска по футболу Наил Гусейнов. – Команды прежде уже неоднократно встречались, в том числе в финале. Так было в 2014-м, 2017-м и вот сейчас, в 2019-м. В любом случае шанс взять реванш есть в ходе чемпионата города, который ещё продолжается». Уже завтра в рамках чемпионата будет сыграно три матча: на стадионе «Заполярник» сразятся «Механик» и «СКГМИИ»; на стадионе «Солнышко» - «Юлдыз» и «Металлист», а также «Строитель» - «Океан». Чемпионат продолжится в четверг играми команд «Химик» - «Мотор» и «Алиабад» - «Туран» (стадион «Заполярник», на талнахском стадионе сойдутся «Алания» - «Механик» и «СКГМИИ» – «Масаллы». В субботу пройдут игры заключительного группового тура чемпионата, встретятся «Мотор» - «Металлист», «Океан» - «Химик», «СКГМИ» – «Строитель» и «Туран» - «Алания». Все игры пройдут на «Заполярнике». Уже 20 августа начнутся плей-офф-игры 1\4 финала, где сыграют восемь сильнейших команд.

Просмотров:129 В финальной игре сошлись давние соперники – команды «Туран» и «Алания». В основное время игра закончилась вничью – 1:1. Но по пенальти сильнее оказались футболисты «Турана» - 5:4.«Я бы сказал, это была одна из самых зрелищных игр прошедшего Кубка, - отметил после матча главный судья чемпионата Норильска по футболу Наил Гусейнов. – Команды прежде уже неоднократно встречались, в том числе в финале. Так было в 2014-м, 2017-м и вот сейчас, в 2019-м. В любом случае шанс взять реванш есть в ходе чемпионата города, который ещё продолжается».Уже завтра в рамках чемпионата будет сыграно три матча: на стадионе «Заполярник» сразятся «Механик» и «СКГМИИ»; на стадионе «Солнышко» - «Юлдыз» и «Металлист», а также «Строитель» - «Океан».Чемпионат продолжится в четверг играми команд «Химик» - «Мотор» и «Алиабад» - «Туран» (стадион «Заполярник», на талнахском стадионе сойдутся «Алания» - «Механик» и «СКГМИИ» – «Масаллы».В субботу пройдут игры заключительного группового тура чемпионата, встретятся «Мотор» - «Металлист», «Океан» - «Химик», «СКГМИ» – «Строитель» и «Туран» - «Алания». Все игры пройдут на «Заполярнике». Уже 20 августа начнутся плей-офф-игры 1\4 финала, где сыграют восемь сильнейших команд.