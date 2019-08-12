Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40344

12 августа 2019, 14:15



Четвёртый этап городского летнего первенства по мотокроссу совпал со свадьбой лидера гонок.

По традиции соревнования проходят на трассе реки Щучьей. Пятый год их организует клуб "Норд-байк" при поддержке управления по спорту администрации Норильска. Отметим, что Сергей, занявший в прошлом году второе место в первенстве, по результатам прошедших этапов этого лета, скорее всего, выйдет на первое. Заключительные гонки 25 августа, начало старта - в 13.00. Участников должно быть около 20 человек. Фото участников клуба "Норд-байк"

Просмотров:218 Сергей и Людмила Савиновы, расписавшись в субботу, на соревнования в воскресенье, в которых участвуют оба, прикатили при полном параде.По традиции соревнования проходят на трассе реки Щучьей. Пятый год их организует клуб "Норд-байк" при поддержке управления по спорту администрации Норильска.Отметим, что Сергей, занявший в прошлом году второе место в первенстве, по результатам прошедших этапов этого лета, скорее всего, выйдет на первое.Заключительные гонки 25 августа, начало старта - в 13.00. Участников должно быть около 20 человек.Фото участников клуба "Норд-байк"