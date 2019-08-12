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12 августа 2019, 14:42

В городе началась проверка готовности норильских школ к началу учебного года.


Комиссия, в состав которой входят представители управления образования, полиции, Росгвардии, МЧС и других служб, будет оценивать готовность школ к учебному году с 12 по 22 августа. Чуть раньше специалисты посетили посёлок Снежногорск и школу № 24. Стоит добавить, что сотрудники Росгвардии впервые включены в состав комиссии по приёмке школ: их задача - оценить школу на предмет террористической защищённости.
Традиционно приёмка образовательных учреждений в Норильске начинается с больших, состоящих из двух корпусов школ. Одной из первых комиссия посетила первый корпус гимназии № 5 на ул. Богдана Хмельницкого, 12.
- Первый корпус гимназии № 5 готов к началу учебного года и приёму новых учеников, – говорит Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. - Требования к образовательному процессу удовлетворены полностью. Классы оснащены интерактивным оборудованием, которое делает процесс обучения интереснее и познавательнее. Перевести дух и поиграть в игры дети смогут в удобных рекреациях. Пусть и косметический, но ремонт в школе сделан, и своих учеников она встретит в полной боевой готовности.
Никита Тяпкин, ВРИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, рассказал, что системы противопожарной безопасности и видеонаблюдения работают отлично. Есть незначительные замечания, но в целом школа к началу учебного года готова.
Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Норильску пояснила, что в первую очередь полицейских интересует безопасность нахождения детей в школе во время учебного процесса, наличие удобных эвакуационных выходов при возникновении форс-мажорных обстоятельств. В первом корпусе гимназии № 5 нареканий по поводу безопасности нет.
Следующими проверку пройдут школа № 1, гимназия № 7, школа № 28 и так далее. После этого комиссия посетит школы Талнаха и Кайеркана. Последними станут те образовательные учреждения, в которых проводились капитальный и текущий ремонты.
В этом году ремонтные работы в школах и учреждениях дополнительного образования будут выполнены на сумму более 116 млн рублей. Эта сумма включает: капитальный ремонт более чем на 25 млн рублей; текущий ремонт – 30,4 млн рублей. На обеспечение пожарной безопасности школ выделено порядка 36 млн рублей, на асфальтировку прилегающей территории – 24,2 млн рублей. Помимо прочего, комиссия рассматривает возможность установки электронных систем допуска в здания школ. В этом году пожарную сигнализацию поменяли в пяти школах (шесть зданий). На эти цели было затрачено почти 36 млн рублей. В планах на 2020 год заменить её ещё в 12 школах.
Сейчас полным ходом ведутся работы и в образовательных учреждениях, где возникали проблемы с выполнением ремонтов. В минувшую субботу рабочие приступили к окраске фасада гимназии № 11, увеличилось количество работников на ремонте школы № 43.
Всё непросто со школой-интернатом № 2. Задержка ремонтных работ связана с поздним поступлением средств на территорию. Это не позволило вовремя провести конкурс на определение подрядчика. Однако до конца года работы должны быть выполнены. Андрей Колин говорит, что всё будет зависеть от того, когда заключат контракт: если это удастся сделать в августе, до начала учебного года успеют провести подготовительные работы. Возможность совмещения ремонта с учебным процессом будет решаться исходя из того, какие материалы будет использовать подрядчик.
Фото Владимира Макушкина

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