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12 августа 2019, 14:42



Команда «РобоНикель» завоевала золото на RobotChallenge-2019.

⠀ Тренировали команду из Читы опытные педагоги - Александр Сергеев и Павел Томшин. ⠀ Поздравляем победителей! Нвпомним: в состав российской команды «РобоНикель» входили 14 учеников и семь тренеров из шести городов, где развивается проект: Норильска, Дудинки, Заполярного, Читы, Мончегорска и Никеля. В прошлом году «РобоНикель» уже принимал участие в RobotChallenge, но тогда команда состояла из семи человек.

Просмотров:161 В Пекине прошли крупнейшие международные робототехнические соревнования. Участник программы «РобоНикель» Роман Голятин занял первое место в категории Lego Line Follower-Senior. Его робот проехал трассу за 20,5 секунды. Всего в номинации приняли участие 74 команды из разных стран.Тренировали команду из Читы опытные педагоги - Александр Сергеев и Павел Томшин.Поздравляем победителей!Нвпомним: в состав российской команды «РобоНикель» входили 14 учеников и семь тренеров из шести городов, где развивается проект: Норильска, Дудинки, Заполярного, Читы, Мончегорска и Никеля. В прошлом году «РобоНикель» уже принимал участие в RobotChallenge, но тогда команда состояла из семи человек.