Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40347

12 августа 2019, 15:10



Две группы волонтёров «Заповедников Таймыра» приступили к ликвидации мусорных свалок на озере Аян.

Главной наградой для каждого волонтёра будут не награды и денежные премии, по их собственному признанию, а познавательные выходные с выездами на лодке по озеру и туристическими походами в самом сердце Путоран. Кстати, это событие стало возможно благодаря поддержке грантовой программы «Норникеля» «Мир новых возможностей», сообщает портал объединённой дирекции Заповедников Таймыра. «Почти каждый день мы с Николаем Мошкиным (моим напарником, чья вахта длится уже четыре месяца) совмещаем наши инспекторские рейды по озеру с работой волонтёров. Рано утром покидаем свой кордон и на лодке проделываем путь в 55 км до южного кордона, где базируется первая группа, - делится Василий Сарана, участник экспедиции. - За многие годы эксплуатации зимовья на Южном Аяне, построенного полвека назад, в его окрестностях накопилось значительное количество мусора. Чего только тут нет: куча железных бочек, всевозможных запчастей, старая одежда. А еще бытовой мусор, неподъёмные генераторы, куча аккумуляторов и разной техники… Весь этот мусор нам предстоит собрать, отсортировать, приготовить к отправке и вывезти с территории заповедника. Но наши волонтеры - бывалые труженики, многие из них уже не первый год участвуют в проектах Объединенной дирекции заповедников Таймыра». Стоит отметить, что этот проект – один из самых сложных с точки зрения логистики, удалённости, условий быта и характера работы. К вечеру второго дня после приезда второй группы (они прилетели 10 августа) куча мусора, собранного только возле кордона, выросла с человеческий рост. «В ближайшем отдалении от кордона разбросано ещё много бочек и металла, к их сбору мы приступим, когда очистим ближнюю территорию. Ждём первый технический рейс вертолета», - говорят участники. Фото http://zapovedsever.ru

Просмотров:158 Свалки остались с прошлой эпохи всеобщего освоения Севера, когда на плато Путорана ещё не было заповедника.Главной наградой для каждого волонтёра будут не награды и денежные премии, по их собственному признанию, а познавательные выходные с выездами на лодке по озеру и туристическими походами в самом сердце Путоран. Кстати, это событие стало возможно благодаря поддержке грантовой программы «Норникеля» «Мир новых возможностей», сообщает портал объединённой дирекции Заповедников Таймыра.«Почти каждый день мы с Николаем Мошкиным (моим напарником, чья вахта длится уже четыре месяца) совмещаем наши инспекторские рейды по озеру с работой волонтёров. Рано утром покидаем свой кордон и на лодке проделываем путь в 55 км до южного кордона, где базируется первая группа, - делится Василий Сарана, участник экспедиции. - За многие годы эксплуатации зимовья на Южном Аяне, построенного полвека назад, в его окрестностях накопилось значительное количество мусора. Чего только тут нет: куча железных бочек, всевозможных запчастей, старая одежда. А еще бытовой мусор, неподъёмные генераторы, куча аккумуляторов и разной техники… Весь этот мусор нам предстоит собрать, отсортировать, приготовить к отправке и вывезти с территории заповедника. Но наши волонтеры - бывалые труженики, многие из них уже не первый год участвуют в проектах Объединенной дирекции заповедников Таймыра».Стоит отметить, что этот проект – один из самых сложных с точки зрения логистики, удалённости, условий быта и характера работы.К вечеру второго дня после приезда второй группы (они прилетели 10 августа) куча мусора, собранного только возле кордона, выросла с человеческий рост.«В ближайшем отдалении от кордона разбросано ещё много бочек и металла, к их сбору мы приступим, когда очистим ближнюю территорию. Ждём первый технический рейс вертолета», - говорят участники.Фото http://zapovedsever.ru