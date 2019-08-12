Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40348

12 августа 2019, 15:31



В Норильске возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр.

Норильчанка ещё в апреле незаконно организовала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета. Предварительно женщина не получила нужного разрешения на свою деятельность, сообщает портал прокуратуры края. В связи с нарушением Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» по результатам проверки Следственным отделом по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой города признано законным и обоснованным. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле в прокуратуре города. Игровое оборудование в настоящее время изъято. Фото http://inroshal.ru

Просмотров:444 Норильчанка ещё в апреле незаконно организовала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета. Предварительно женщина не получила нужного разрешения на свою деятельность, сообщает портал прокуратуры края.В связи с нарушением Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» по результатам проверки Следственным отделом по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой города признано законным и обоснованным. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле в прокуратуре города. Игровое оборудование в настоящее время изъято.Фото http://inroshal.ru