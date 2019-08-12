Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40350

12 августа 2019, 16:07



С 13 августа по 1 сентября в Норильске состоятся учения Вооружённых сил России.

Активная фаза учений пройдёт в районе территории Ергалахского водозабора. В связи с этим инспекторская дорога на водозабор Ергалах будет перекрыта. В мероприятии задействована военная техника с применением боевого оружия. Для обеспечения безопасности убедительная просьба отказаться от посещения этой территории во время учений.

Просмотров:167 Активная фаза учений пройдёт в районе территории Ергалахского водозабора. В связи с этим инспекторская дорога на водозабор Ергалах будет перекрыта.В мероприятии задействована военная техника с применением боевого оружия. Для обеспечения безопасности убедительная просьба отказаться от посещения этой территории во время учений.