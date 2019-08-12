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12 августа 2019, 16:20



Норильские полицейские просят откликнуться девушку, пострадавшую в драке в Талнахе в конце июля.

По словам старшего лейтенанта Андрея Шевкунова, и.о. начальника отделения охрана общественного порядка Отдела МВД России по Норильску, в последних числах июля в Талнахе компания не очень трезвых молодых людей выясняла отношения со своим товарищем. Проходившая мимо девушка решила вмешаться и спасти незадачливого молодого человека, из-за чего сама и пострадала. От сильного удара она упала на асфальт и потеряла сознание: - Личности всех участников драки установлены, неизвестной осталась девушка, - поясняет Андрей Шевкунов. - К сожалению, без её заявления мы не можем привлечь к ответственности этих нарушителей общественного порядка, поэтому просим её обратиться в ближайшее отделение полиции. И на этих выходных в Талнахе вновь на кулаках выясняли отношения подвыпившие граждане. - Вначале пили дома, а затем вышли на улицу "размяться", - продолжает рассказ полицейский. - В результате конфликта один человек пострадал, сейчас он проходит лечение, его жизни ничего не угрожает. После проведения судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда здоровью, будет принято решение о возбуждении уголовного дела. По словам Андрея Шевкунова, все участники происшествий - работающие граждане не старше 30 лет, которые из-за чрезмерного употребления спиртных напитков потеряли контроль над собой.

Просмотров:175 По словам старшего лейтенанта Андрея Шевкунова, и.о. начальника отделения охрана общественного порядка Отдела МВД России по Норильску, в последних числах июля в Талнахе компания не очень трезвых молодых людей выясняла отношения со своим товарищем.Проходившая мимо девушка решила вмешаться и спасти незадачливого молодого человека, из-за чего сама и пострадала. От сильного удара она упала на асфальт и потеряла сознание:- Личности всех участников драки установлены, неизвестной осталась девушка, - поясняет Андрей Шевкунов. - К сожалению, без её заявления мы не можем привлечь к ответственности этих нарушителей общественного порядка, поэтому просим её обратиться в ближайшее отделение полиции.И на этих выходных в Талнахе вновь на кулаках выясняли отношения подвыпившие граждане.- Вначале пили дома, а затем вышли на улицу "размяться", - продолжает рассказ полицейский. - В результате конфликта один человек пострадал, сейчас он проходит лечение, его жизни ничего не угрожает. После проведения судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда здоровью, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.По словам Андрея Шевкунова, все участники происшествий - работающие граждане не старше 30 лет, которые из-за чрезмерного употребления спиртных напитков потеряли контроль над собой.