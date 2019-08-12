Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40352

12 августа 2019, 17:25



«Привет, сосед!» - приветствовали друг друга знакомые и незнакомые горожане. В одном из норильских дворов прошёл весёлый праздник добрососедства.

Проект «Привет, сосед!» стартовал в нашем городе в 2017 году и уже обзавёлся массой добрых и интересных традиций. Например, знакомиться с теми, кто живёт с тобой в одном дворе, и с теми, кто пришёл в твой двор на праздник. Проект объединяет соседей и налаживает взаимодействие жильцов многоквартирного дома с управляющей компанией. В этом году акция «Привет, сосед!» прошла в субботу, 10 августа, во дворе Ленинского проспекта, 24 и 26, и собрала множество норильчан, соседей и гостей праздника. Организатор акции - учебный центр Норильска. Помогли в создании праздника добрососедства 25 организаций-партнёров, среди которых благотворительные фонды «Территория добра», «69 параллель» и «Линия жизни». По словам Юлии Фроловой, директора учебного центра, цель этого проекта - подружить людей, возродить давние традиции добрососедства, когда любые бытовые или иные проблемы решались коллективно и человек получал колоссальную поддержку от своих соседей. Но в этот раз акция ещё и привлекла внимание к проблеме адаптации в обществе выпускников детских домов и школ-интернатов. Виктория Артеменко, руководитель одного из норильских ателье и социальный предприниматель, говорит, что о сложностях, с которыми столкнулась её сотрудница и выпускница школы-интерната №2 Наталья Фирсова, она узнала случайно. В разговоре выяснилось, что девушка не может жить в квартире, которая досталась ей от мамы. Жильё находится в непригодном состоянии: голые стены, отсутствие ванны и унитаза, а за годы жизни в интернате накопились ещё и долги за услуги ЖКХ. С чего начать, девушка не знала и поделилась сначала проблемой со своим воспитателем, а потом и работодателем. Закипела работа. Депутаты помогли, и часть долга по квартплате была списана, но остались пенни и жильё, требующее капитального ремонта. Социальные предприниматели города стали искать выход из сложившегося положения, помогая, кто чем может. Одни делились стройматериалами, другие помогали подобрать и установить двери, третьи поделились сантехникой. Поступила помощь и от благотворительных фондов. С миру по нитке – и постепенно жильё начало преображаться. - Наташина история показала, с какими проблемами сталкиваются выпускники детских домов и школ-интернатов, – говорит Виктория. – Как им непросто разобраться с многочисленными платежами, которые привычны современному человеку, но совершенно непонятны ребёнку-сироте. Дети в детских домах окружены заботой, и большинство проблем за них решают воспитатели, наставники. Когда они попадают во взрослый мир, они теряются и не знают с чего начать, а главное, к кому обратиться за советом. Теперь наша цель - подсказать Наташе, как разобраться с платежами по ЖКХ, помочь с ремонтом и сделать так, чтобы она смогла заселиться в свою квартиру и стать полноправной хозяйкой своей жизни. Средства, вырученные с проведения мастер-классов и благотворительной ярмарки, также были направлены на помощь Наталье Фирсовой. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:124 Проект «Привет, сосед!» стартовал в нашем городе в 2017 году и уже обзавёлся массой добрых и интересных традиций. Например, знакомиться с теми, кто живёт с тобой в одном дворе, и с теми, кто пришёл в твой двор на праздник. Проект объединяет соседей и налаживает взаимодействие жильцов многоквартирного дома с управляющей компанией.В этом году акция «Привет, сосед!» прошла в субботу, 10 августа, во дворе Ленинского проспекта, 24 и 26, и собрала множество норильчан, соседей и гостей праздника. Организатор акции - учебный центр Норильска. Помогли в создании праздника добрососедства 25 организаций-партнёров, среди которых благотворительные фонды «Территория добра», «69 параллель» и «Линия жизни».По словам Юлии Фроловой, директора учебного центра, цель этого проекта - подружить людей, возродить давние традиции добрососедства, когда любые бытовые или иные проблемы решались коллективно и человек получал колоссальную поддержку от своих соседей. Но в этот раз акция ещё и привлекла внимание к проблеме адаптации в обществе выпускников детских домов и школ-интернатов.Виктория Артеменко, руководитель одного из норильских ателье и социальный предприниматель, говорит, что о сложностях, с которыми столкнулась её сотрудница и выпускница школы-интерната №2 Наталья Фирсова, она узнала случайно. В разговоре выяснилось, что девушка не может жить в квартире, которая досталась ей от мамы. Жильё находится в непригодном состоянии: голые стены, отсутствие ванны и унитаза, а за годы жизни в интернате накопились ещё и долги за услуги ЖКХ. С чего начать, девушка не знала и поделилась сначала проблемой со своим воспитателем, а потом и работодателем. Закипела работа. Депутаты помогли, и часть долга по квартплате была списана, но остались пенни и жильё, требующее капитального ремонта. Социальные предприниматели города стали искать выход из сложившегося положения, помогая, кто чем может. Одни делились стройматериалами, другие помогали подобрать и установить двери, третьи поделились сантехникой. Поступила помощь и от благотворительных фондов. С миру по нитке – и постепенно жильё начало преображаться.- Наташина история показала, с какими проблемами сталкиваются выпускники детских домов и школ-интернатов, – говорит Виктория. – Как им непросто разобраться с многочисленными платежами, которые привычны современному человеку, но совершенно непонятны ребёнку-сироте. Дети в детских домах окружены заботой, и большинство проблем за них решают воспитатели, наставники. Когда они попадают во взрослый мир, они теряются и не знают с чего начать, а главное, к кому обратиться за советом. Теперь наша цель - подсказать Наташе, как разобраться с платежами по ЖКХ, помочь с ремонтом и сделать так, чтобы она смогла заселиться в свою квартиру и стать полноправной хозяйкой своей жизни.Средства, вырученные с проведения мастер-классов и благотворительной ярмарки, также были направлены на помощь Наталье Фирсовой.Фото Владимира Макушкина