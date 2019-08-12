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12 августа 2019, 17:31

Больше 700 норильчан отметили на «Заполярнике» День физкультурника.


Вчера норильчане - приверженцы здорового образа жизни, регулярно занимающиеся спортом, отпраздновали День физкультурника. Этот праздник - одно из лучших наследий эпохи Советского Союза. Участие в нём - отличная возможность заявить о себе, обменяться опытом и идеями с единомышленниками, попробовать свои силы в новых видах спорта. И получить заслуженные награды. И всё это - под задорные спортивные песни и марши советских времён.
Праздник начался с парада: партнёры мероприятия, представители спортивных федераций, спортсмены, инструкторы и работники компании «Норникель», спортивных сооружений, Норильского центра безопасности движения и спортивных школ прошли с флагами вдоль всего футбольного поля и выстроились у трибун. Их поприветствовала и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике Светлана Бабурина и пожелала здоровья, счастья и новых спортивных побед.
Самым активным физкультурникам за высокое профессиональное мастерство, личные достижения, добросовестный труд, пропаганду здорового образа жизни были вручены почётные грамоты и благодарственные письма министерства спорта Красноярского края, главы города Норильска, Законодательного собрания Красноярского края, Норильского городского Совета депутатов, начальника управления по спорту администрации Норильска.
Приветственное слово сказал и депутат городского Совета Денис Каминский:
- Норильск находится в тренде пропаганды здорового образа жизни - всё больше норильчан занимаются спортом и делают зарядку. Желаю побольше тренировочных баз, успехов и достижений. Физкульт-привет всем норильчанам от председателя Заксобрания Красноярского края Дмитрия Свиридова!
Торжественные речи перемежались выступлениями корпоративного клуба по акробатическому рок-н-роллу «Северный ветер» и солиста вокальной студии Voices ГЦК Станислава Коломийца. Официальную часть праздника завершил начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб: «Хочу, чтобы вы никогда не уставали вовлекать в спортивную жизнь как можно больше горожан и благодарю вас всех за это!»
Не упустили возможность вырастить в себе здоровый дух и зрители - взрослые и дети с большим энтузиазмом участвовали в состязаниях по лыжным гонкам на траве, гиревому спорту, армрестлингу, в занятиях по степ-аэробике и зумба-фитнесу, играли в настольный теннис и вегабол, отжимались, подтягивались, метали дротики, катались на скейте, бегали, прыгали и пытались устоять на одной ноге, взяв вторую руками и задрав её выше головы...
Невозможно было не присоединиться к тренировкам под открытым небом, так как физическая форма представителей различных клубов и федераций настолько хороша, что служит лучшей мотивацией к занятиям пусть не спортом, но хотя бы ежедневной утренней зарядкой. Завершился праздник финалом Кубка города Норильска по футболу.
«Вот бы каждые выходные в хорошую погоду на «Заполярнике» такие полезные праздники проходили», - норильчане, делясь впечатлениями, были единодушны. Также однозначно отвечали и на вопрос: «Норильск - спортивный город?» – «Конечно!»
Фото Владимира Макушкина
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    Список новостей

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