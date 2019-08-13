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13 августа 2019, 11:04

В Дудинке прошёл круглый стол по вопросам экономического и социального развития арктических территорий.


В Таймырском краеведческом музее прошёл круглый стол с участием представителей Экспертного центра проектного офиса развития Арктики (далее - ПОРА) и экологического фонда Сибирского федерального университета, где собравшиеся обсудили точки взаимодействия, направленные на развитие и социально-экономическое благосостояние Таймыра. Об этом сообщает портал Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Заместитель директора по маркетингу Таймырского краеведческого музея Эмилия Стамбовская рассказала об экологических проектах, направленных на очистку Арктики, которые уже реализуются при поддержке Экспертного центра ПОРА. Начальник и ведущий специалист управления культуры администрации муниципального района Валентина Сацкая и Наталья Головочева презентовали Международный арктический фестиваль «Притяжение Таймыра» как результат культурно-туристического развития территории, а также рассказали о сохранении, развитии и популяризации народно-художественных ремёсел, декоративно-прикладного творчества коренных народов Севера в формате проекта «Таймырская мастерская». Также о путях развития северного многоборья рассказала Надежда Писаревская, начальник управления по делам молодёжи, семейной политике и спорту администрации Таймыра.
Председатель общественной организации «Вместе» Сергей Сизоненко, по приглашению которого представители ЭЦ ПОРА и приехали на Таймыр, представил вниманию присутствующих проект «ЭкоТаймыр». «Он предусматривает мероприятия по сохранению пастбищных угодий тухардской тундры. В ходе реализации проекта будет произведена рекультивация пастбищ тундры путём гидропосева многолетних трав объёмом не менее 5000 кв. м и предложены меры по дальнейшему восстановлению кормовых ресурсов тундры», - пояснил он.
Кроме того, в ходе круглого стола собравшиеся обсудили перспективы развития северной хореографии на территории Таймыра, необходимость издания учебных пособий по родным языкам коренных малочисленных народов полуострова и многое другое.
Координатор программ Экспертного центра ПОРА Александр Стоцкий поддержал идеи по созданию пособий по родным языкам и предложил создать видеокурс энецкого языка. Также он поделился проектами, уже реализованными при поддержке Экспертного центра, которые можно взять за основу для дальнейшего развития территории.
По итогам поездки принято решение подписать договор о сотрудничестве между ЭЦ ПОРА и администрацией муниципального района.
Фото Владимира Макушкина
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