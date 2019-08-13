Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40355

13 августа 2019, 11:07



Детям региона помогут пойти учиться.

Перед началом нового учебного года в Красноярском крае уже 16 лет подряд проводится акция «Помоги пойти учиться». Традиционные сроки её проведения - с 15 августа по 1 октября, но в связи с большим количеством семей с детьми, обращающихся за помощью в министерство, в этом году сбор вещей начался раньше обозначенной даты. «Это акция межведомственная. Специалисты социальных служб, образования и полиции определяют нуждающиеся в помощи семьи, проверяют готовность детей к новому учебному году, а также выявляют ребят, которые не посещают учебные учреждения», - рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова. Добавим, многодетные семьи, а также семьи, в которых оба родителя – инвалиды (в неполной семье – родитель - инвалид, совместно проживающий с ребёнком), могут также получить единовременное пособие на ребёнка школьного возраста. Ограничений по срокам подачи заявления на выплату нет. За назначением пособия на ребёнка школьного возраста можно обратиться один раз в год в органы социальной защиты населения по месту жительства. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:169 Перед началом нового учебного года в Красноярском крае уже 16 лет подряд проводится акция «Помоги пойти учиться». Традиционные сроки её проведения - с 15 августа по 1 октября, но в связи с большим количеством семей с детьми, обращающихся за помощью в министерство, в этом году сбор вещей начался раньше обозначенной даты.«Это акция межведомственная. Специалисты социальных служб, образования и полиции определяют нуждающиеся в помощи семьи, проверяют готовность детей к новому учебному году, а также выявляют ребят, которые не посещают учебные учреждения», - рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.Добавим, многодетные семьи, а также семьи, в которых оба родителя – инвалиды (в неполной семье – родитель - инвалид, совместно проживающий с ребёнком), могут также получить единовременное пособие на ребёнка школьного возраста. Ограничений по срокам подачи заявления на выплату нет. За назначением пособия на ребёнка школьного возраста можно обратиться один раз в год в органы социальной защиты населения по месту жительства.Фото Владимира Макушкина