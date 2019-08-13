Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40356

13 августа 2019, 11:20



Малообеспеченные норильские семьи могут оформить материальную помощь по оплате расходов за проезд детей.

Оплата производится по фактическим расходам, но не более 15 000 рублей на ребёнка до 12 лет, не более 30 000 рублей на ребёнка от 12 до 18 лет. Детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся под опекой, и детям-сиротам дорога оплачивается ежегодно без учёта дохода. «Важно, что срок обращения - не позднее 30 дней после приезда ребёнка», - подчеркнули специалисты. Список необходимых документов моно получить в управлении либо на официальной странице управления в социальных сетях. Фото https://yurist-rossiya.ru

Просмотров:169 Как рассказали в управлении социальной политики администрации Норильска, материальная помощь оказывается раз в два года семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, если по месту работы родителей отсутствует право на оплату проезда ребёнка.Оплата производится по фактическим расходам, но не более 15 000 рублей на ребёнка до 12 лет, не более 30 000 рублей на ребёнка от 12 до 18 лет. Детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся под опекой, и детям-сиротам дорога оплачивается ежегодно без учёта дохода. «Важно, что срок обращения - не позднее 30 дней после приезда ребёнка», - подчеркнули специалисты.Список необходимых документов моно получить в управлении либо на официальной странице управления в социальных сетях.Фото https://yurist-rossiya.ru