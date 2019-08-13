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13 августа 2019, 11:42

Пара-артисты реабилитационного центра «Виктория» выступят на гала-концерте Всемирного парамузыкального фестиваля.


С 2009 года в России проводится Всемирный парамузыкальный фестиваль, который ставит своей целью социальную интеграцию, демонстрацию равных возможностей человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благополучия, его воли к преодолению сложных жизненных ситуаций.
В этом году российские мероприятия Всемирного парамузыкального фестиваля пройдут осенью в нескольких городах страны. Начнутся они в Международный день музыки в Костроме. В программе фестиваля предусмотрено широкое жанровое разнообразие, более 30 номеров исполнения с живым звуком.
Норильский центр «Виктория» принял участие в смотре номеров в различных жанрах: музыкальный театр «Умка» с творческой постановкой «Северная сказка», танцевальный ансамбль «Фантазия» с номером «Забыть нельзя, вернуться невозможно» и клип песочной анимации «С днём рождения!». Решением художественного совета фестиваля пара-артисты центра «Виктория» приглашены на гала-концерт фестиваля исполнить номер песочной анимации.
Фото центра «Виктория»

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    Список новостей

 13 августа 2019 
16:44   Норильский Центр занятости населения приглашает работодателей на региональную ярмарку вакансий. 16:38   Оганер останется без горячей воды.
16:36   Завершаются ремонтные работы в детсадах города. Обновляют крыльца зданий, заменяют оконные блоки и системы тепловодоснажбения. 16:10   Завтра в Дудинке встречают группу кораблей Северного флота, прибывающую для проведения совместных плановых учений на Таймыре.
16:10   Полицейские пресекли деятельность игорного клуба. 16:06   17 августа группа войск Северного флота планирует провести в Дудинке генеральную репетицию высадки на берег.
14:59   В регионе ввели ограничения на осеннюю охоту. 13:52   Краевой бюджет в первом полугодии 2019 года исполнен без дефицита.
13:48   Изменился порядок компенсации оплаты проезда к месту проведения обследования, реабилитации и обратно. 12:50   За прошедшие сутки в крае ликвидировано 11 лесных пожаров.
11:45   Меньше месяца осталось до старта нового сезона Суперлиги по мини-футболу. Болельщиков ждут на каждой игре. 11:42   Пара-артисты реабилитационного центра «Виктория» выступят на гала-концерте Всемирного парамузыкального фестиваля.
11:20   Малообеспеченные норильские семьи могут оформить материальную помощь по оплате расходов за проезд детей. 11:07   Детям региона помогут пойти учиться.
11:04   В Дудинке прошёл круглый стол по вопросам экономического и социального развития арктических территорий.

 12 августа 2019 
17:31   Больше 700 норильчан отметили на «Заполярнике» День физкультурника. 17:25   «Привет, сосед!» - приветствовали друг друга знакомые и незнакомые горожане. В одном из норильских дворов прошёл весёлый праздник добрососедства.
16:20   Норильские полицейские просят откликнуться девушку, пострадавшую в драке в Талнахе в конце июля. 16:07   С 13 августа по 1 сентября в Норильске состоятся учения Вооружённых сил России.
15:53   Норильские танцоры сумели сорвать «Лазурную звезду». 15:31   В Норильске возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр.
15:10   Две группы волонтёров «Заповедников Таймыра» приступили к ликвидации мусорных свалок на озере Аян. 14:42   Команда «РобоНикель» завоевала золото на RobotChallenge-2019.
14:42   В городе началась проверка готовности норильских школ к началу учебного года. 14:15   Четвёртый этап городского летнего первенства по мотокроссу совпал со свадьбой лидера гонок.
14:14   Завершились игры Кубка Норильска по футболу. 13:52   В Норильске продолжаются плановые ремонты сетей тепловодоснабжения и, как следствие,ожидается отключение воды в домах.
13:26   Норильчане смогут получить бесплатную юридическую помощь. 13:16   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию.
13:14   До конца года в 11 кайерканских домах будут введены в эксплуатацию автоматизированные узлы учёта тепло- и водоресурсов. 12:59   За прошедшие сутки в крае ликвидировано 15 лесных пожаров, в том числе четыре - в зоне контроля.
12:56   Те, кто в прошедшую субботу проезжал мимо реки Хараелах, могли стать свидетелями военно-тактических соревнований. 12:45   Экологическую организацию предостерегли от вывоза туристов в Ледовитый океан.
12:24   Норильчанин предстанет перед судом за кражу автомобиля. 12:02   Кинокомплекс «Родина» готовится отметить День российского кино.
11:23   В столице Таймыра отметили Международный день коренных народов мира. 11:21   В окрестностях Большого Норильска продолжила работу группа учёных Красноярского научного центра Сибирского отделения Академии наук. Их выводы о состоянии местной природы пока оптимистичны.
11:14   В МФК «Норильский никель» пополнение. Сразу два новичка появились на днях в команде. 11:08   Речники начали доставку грузов по маршруту Дудинка - Диксон.

 9 августа 2019 
16:49   Вчера в ДТП в Талнахе пострадал девятилетний велосипедист. Ребёнок получил ушибы различной степени тяжести. 16:09   Город готовится ко Дню государственного флага страны.
15:34   Кто займётся медвежонком? Маленького бурого хищника снова видели в норильской тундре. 14:49   За прошедшие сутки в крае ликвидирован 21 лесной пожар, в том числе 14 очагов возгораний в зоне контроля.
14:43   Учёные бьют тревогу. Популяция дикого северного оленя на грани исчезновения. 14:02   Почти 20 лет назад, 11 августа 1999 года, не стало почётного гражданина города Норильска Гунара Кродерса.
13:35   Норильчане смогут улететь в Москву самолётами S7 по низким ценам. Правда, если успеют купить билет по акции. 13:34   В этом году по федеральной программе «Формирование современной городской среды» облагорожено 12 дворов города.
13:21   Жители края, в том числе и норильчане, могут обращаться на горячую линию с вопросами по созданию комфортной городской среды. 12:59   Рудник «Таймырский» «Норникеля» оснастят системой кондиционирования.
11:22   Новый календарь напомнит горожанам о знаменательных событиях 2020-го – местных и общероссийских.




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