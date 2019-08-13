Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40357

13 августа 2019, 11:42



Пара-артисты реабилитационного центра «Виктория» выступят на гала-концерте Всемирного парамузыкального фестиваля.

С 2009 года в России проводится Всемирный парамузыкальный фестиваль, который ставит своей целью социальную интеграцию, демонстрацию равных возможностей человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благополучия, его воли к преодолению сложных жизненных ситуаций. В этом году российские мероприятия Всемирного парамузыкального фестиваля пройдут осенью в нескольких городах страны. Начнутся они в Международный день музыки в Костроме. В программе фестиваля предусмотрено широкое жанровое разнообразие, более 30 номеров исполнения с живым звуком. Норильский центр «Виктория» принял участие в смотре номеров в различных жанрах: музыкальный театр «Умка» с творческой постановкой «Северная сказка», танцевальный ансамбль «Фантазия» с номером «Забыть нельзя, вернуться невозможно» и клип песочной анимации «С днём рождения!». Решением художественного совета фестиваля пара-артисты центра «Виктория» приглашены на гала-концерт фестиваля исполнить номер песочной анимации. Фото центра «Виктория»

Просмотров:175 С 2009 года в России проводится Всемирный парамузыкальный фестиваль, который ставит своей целью социальную интеграцию, демонстрацию равных возможностей человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благополучия, его воли к преодолению сложных жизненных ситуаций.В этом году российские мероприятия Всемирного парамузыкального фестиваля пройдут осенью в нескольких городах страны. Начнутся они в Международный день музыки в Костроме. В программе фестиваля предусмотрено широкое жанровое разнообразие, более 30 номеров исполнения с живым звуком.Норильский центр «Виктория» принял участие в смотре номеров в различных жанрах: музыкальный театр «Умка» с творческой постановкой «Северная сказка», танцевальный ансамбль «Фантазия» с номером «Забыть нельзя, вернуться невозможно» и клип песочной анимации «С днём рождения!». Решением художественного совета фестиваля пара-артисты центра «Виктория» приглашены на гала-концерт фестиваля исполнить номер песочной анимации.Фото центра «Виктория»