Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40358

13 августа 2019, 11:45



Меньше месяца осталось до старта нового сезона Суперлиги по мини-футболу. Болельщиков ждут на каждой игре.

В первом туре нового сезона чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги наша команда сыграет с самарским «Динамо». Встречи пройдут 7 и 8 сентября на домашней площадке - ДС «Арктика». Начало игр – 17.00 по местному времени (13.00 - мск). А пока наши футболисты готовятся к серьёзному сезону на подмосковной базе. Лучший бомбардир Суперлиги прошлого сезона Руслан Кудзиев ставит перед собой новые снайперские цели и рассказывает о подготовке заполярной команды к сезону: «Конечно, в этом сезоне хочется выиграть и чемпионат России, и Кубок. Всё для этого делаем, работаем на сборах, отдаёмся этому полностью. Я для себя всегда ставлю максимальные цели. Если учесть, что два года назад я забил 48 мячей, то в прошлом - 50. Хочется забить ещё больше, чем в предыдущем сезоне. Для меня это в приоритете. Если на моём счету будет больше 50 голов, то эти забитые мячи помогут нашей команде завоевать очки». Фото http://www.mfcnornik.ru/

Просмотров:161 В первом туре нового сезона чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги наша команда сыграет с самарским «Динамо». Встречи пройдут 7 и 8 сентября на домашней площадке - ДС «Арктика». Начало игр – 17.00 по местному времени (13.00 - мск).А пока наши футболисты готовятся к серьёзному сезону на подмосковной базе. Лучший бомбардир Суперлиги прошлого сезона Руслан Кудзиев ставит перед собой новые снайперские цели и рассказывает о подготовке заполярной команды к сезону: «Конечно, в этом сезоне хочется выиграть и чемпионат России, и Кубок. Всё для этого делаем, работаем на сборах, отдаёмся этому полностью. Я для себя всегда ставлю максимальные цели. Если учесть, что два года назад я забил 48 мячей, то в прошлом - 50. Хочется забить ещё больше, чем в предыдущем сезоне. Для меня это в приоритете. Если на моём счету будет больше 50 голов, то эти забитые мячи помогут нашей команде завоевать очки».Фото http://www.mfcnornik.ru/