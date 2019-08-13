|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
16:44 Норильский Центр занятости населения приглашает работодателей на региональную ярмарку вакансий.
16:38 Оганер останется без горячей воды.
16:36 Завершаются ремонтные работы в детсадах города. Обновляют крыльца зданий, заменяют оконные блоки и системы тепловодоснажбения.
16:10 Завтра в Дудинке встречают группу кораблей Северного флота, прибывающую для проведения совместных плановых учений на Таймыре.
16:10 Полицейские пресекли деятельность игорного клуба.
16:06 17 августа группа войск Северного флота планирует провести в Дудинке генеральную репетицию высадки на берег.
14:59 В регионе ввели ограничения на осеннюю охоту.
13:52 Краевой бюджет в первом полугодии 2019 года исполнен без дефицита.
13:48 Изменился порядок компенсации оплаты проезда к месту проведения обследования, реабилитации и обратно.
12:50 За прошедшие сутки в крае ликвидировано 11 лесных пожаров.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх