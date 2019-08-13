Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40359

13 августа 2019, 12:50



За прошедшие сутки в крае ликвидировано 11 лесных пожаров.

Ликвидированы пожары в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади более 3,9 тыс. га. По оперативной информации на 8.00 в авиационной зоне зарегистрировано 23 лесных пожара – в Эвенкийском, Абанском, Богучанском, Мотыгинском районах на общей площади 38,4 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. Основные пожары действуют в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах задействовано более 1100 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС РФ, а также 80 единиц техники. В работах по тушению также задействовано 13 воздушных судов Лесопожарного центра и МЧС РФ. Основная часть возгораний на территории края действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – крайне отдалённых и труднодоступных территориях, где практически нет населённых пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 80, за ними в круглосуточном режиме ведётся мониторинг. Фото https://lenta.ru

Просмотров:182 Ликвидированы пожары в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади более 3,9 тыс. га.По оперативной информации на 8.00 в авиационной зоне зарегистрировано 23 лесных пожара – в Эвенкийском, Абанском, Богучанском, Мотыгинском районах на общей площади 38,4 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.Основные пожары действуют в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах задействовано более 1100 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС РФ, а также 80 единиц техники. В работах по тушению также задействовано 13 воздушных судов Лесопожарного центра и МЧС РФ.Основная часть возгораний на территории края действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – крайне отдалённых и труднодоступных территориях, где практически нет населённых пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 80, за ними в круглосуточном режиме ведётся мониторинг.Фото https://lenta.ru