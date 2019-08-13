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13 августа 2019, 13:48



Изменился порядок компенсации оплаты проезда к месту проведения обследования, реабилитации и обратно.

Как сообщили в управлении социально политики администрации Норильска, изменения в порядок предоставления компенсации расходов на оплату проезда к месту проведения обследования, реабилитации, обжалования решения бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) и обратно вступили в силу вчера (постановление правительства Красноярского края от 30.07.2019 № 399-п). Теперь гражданам, имеющим инвалидность и претендующим на компенсацию проезда, дополнительно необходимо предоставить копии документов, подтверждающих факт прохождения медицинского обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации (медицинская выписка или справка; документы, выданные освидетельствованному гражданину или его законному представителю по результатам проведении медико-социальной экспертизы; отрывной талон к путёвке). Второе изменение касается тех, кто ездил на обследование (реабилитацию, МСЭ) на личном транспорте. Они теперь должны подтвердить документально факт поездки к месту проведения обследования, например, кассовым чеком автозаправочной станции. В чеке должен быть указан населенный пункт, в котором гражданин заправлял транспортное средство, и этот населённый пункт должен находиться по маршруту следования к месту обследования (реабилитации, МСЭ). Размер компенсации не зависит от суммы, потраченную на заправку. Он определяется на основании справки о стоимости проезда на автомобильном междугороднем общественном транспорте. «Стоит заметить, что компенсация проезда к месту обследования за пределы Красноярского края будет назначена только в том случае, если необходимая медицинская услуга не может быть предоставлена на территории региона. Это указывается в направлении формы 057/у-04, которое выдается медицинской организацией. Если в нём будет отметка: «направляется по выбору инвалида, законного представителя ребёнка-инвалида», то в назначении компенсации проезда будет отказано. Ещё один нюанс: направление на обследование должно быть выдано государственной медорганизацией в другую государственную медорганизацию», - пояснили в управлении. Перечень документов, которые необходимо теперь предоставлять, чтобы получить компенсацию проезда, можно уточнить в управлении либо на официальных страницах управления в соцсетях. Фото http://www.m.kzgazeta.ru

Просмотров:206 Как сообщили в управлении социально политики администрации Норильска, изменения в порядок предоставления компенсации расходов на оплату проезда к месту проведения обследования, реабилитации, обжалования решения бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) и обратно вступили в силу вчера (постановление правительства Красноярского края от 30.07.2019 № 399-п).Теперь гражданам, имеющим инвалидность и претендующим на компенсацию проезда, дополнительно необходимо предоставить копии документов, подтверждающих факт прохождения медицинского обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации (медицинская выписка или справка; документы, выданные освидетельствованному гражданину или его законному представителю по результатам проведении медико-социальной экспертизы; отрывной талон к путёвке).Второе изменение касается тех, кто ездил на обследование (реабилитацию, МСЭ) на личном транспорте. Они теперь должны подтвердить документально факт поездки к месту проведения обследования, например, кассовым чеком автозаправочной станции. В чеке должен быть указан населенный пункт, в котором гражданин заправлял транспортное средство, и этот населённый пункт должен находиться по маршруту следования к месту обследования (реабилитации, МСЭ). Размер компенсации не зависит от суммы, потраченную на заправку. Он определяется на основании справки о стоимости проезда на автомобильном междугороднем общественном транспорте.«Стоит заметить, что компенсация проезда к месту обследования за пределы Красноярского края будет назначена только в том случае, если необходимая медицинская услуга не может быть предоставлена на территории региона. Это указывается в направлении формы 057/у-04, которое выдается медицинской организацией. Если в нём будет отметка: «направляется по выбору инвалида, законного представителя ребёнка-инвалида», то в назначении компенсации проезда будет отказано. Ещё один нюанс: направление на обследование должно быть выдано государственной медорганизацией в другую государственную медорганизацию», - пояснили в управлении.Перечень документов, которые необходимо теперь предоставлять, чтобы получить компенсацию проезда, можно уточнить в управлении либо на официальных страницах управления в соцсетях.Фото http://www.m.kzgazeta.ru