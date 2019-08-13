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13 августа 2019, 13:52



Краевой бюджет в первом полугодии 2019 года исполнен без дефицита.

Сегодня на заседании правительства края подведены итоги исполнения краевого бюджета за первое полугодие 2019 года. Заместитель председателя правительства края – министр финансов Владимир Бахарь рассказал, что доходы составили 124 млрд рублей (54% от плана на год), в том числе налоговые и неналоговые доходы – 111,5 млрд рублей. Об этом сообщает официальный портал края. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём поступлений налоговых и неналоговых доходов в первом полугодии увеличился более чем на 20 млрд рублей. В основном рост произошёл за счёт налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, налога на добычу полезных ископаемых и акцизов. Объём безвозмездных поступлений в структуре доходов составил около 13 млрд рублей. По итогам первого полугодия расходы бюджета составили более 110 млрд рублей, или 44,8% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение увеличилось на 6,3 млрд рублей. Основная доля расходов приходится на межбюджетные трансферты территориям, социальные выплаты, расходы на оплату труда, взносы в фонд обязательного медицинского страхования за неработающее население и капитальные расходы. Кроме того, осуществлены расходы в рамках перечня социальных объектов - средства были направлены на строительство школ, физкультурно-спортивных центров, детских садов и другие объекты. Обеспечено снижение государственного долга. За первое полугодие он уменьшился на 7,9 млрд рублей за счёт погашения задолженности по коммерческим кредитам. Таким образом, размер долга вернулся на уровень начала 2017 года. "Анализ итогов исполнения краевого бюджета за первое полугодие текущего года показал, что финансовая ситуация в крае стабильна. Это отмечают и рейтинговые агентства, которые либо повысили, либо подтвердили рейтинг и прогноз Красноярского края. Бюджет исполнен без дефицита, государственный долг снижен. Было обеспечено бесперебойное финансирование всех социально значимых расходов. Более того, удалось вернуться к практике шестилетней давности по размещению временно свободных средств на банковских депозитах", – подвел итог Владимир Бахарь.

Просмотров:169 Сегодня на заседании правительства края подведены итоги исполнения краевого бюджета за первое полугодие 2019 года.Заместитель председателя правительства края – министр финансов Владимир Бахарь рассказал, что доходы составили 124 млрд рублей (54% от плана на год), в том числе налоговые и неналоговые доходы – 111,5 млрд рублей. Об этом сообщает официальный портал края. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём поступлений налоговых и неналоговых доходов в первом полугодии увеличился более чем на 20 млрд рублей. В основном рост произошёл за счёт налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, налога на добычу полезных ископаемых и акцизов. Объём безвозмездных поступлений в структуре доходов составил около 13 млрд рублей.По итогам первого полугодия расходы бюджета составили более 110 млрд рублей, или 44,8% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение увеличилось на 6,3 млрд рублей. Основная доля расходов приходится на межбюджетные трансферты территориям, социальные выплаты, расходы на оплату труда, взносы в фонд обязательного медицинского страхования за неработающее население и капитальные расходы.Кроме того, осуществлены расходы в рамках перечня социальных объектов - средства были направлены на строительство школ, физкультурно-спортивных центров, детских садов и другие объекты.Обеспечено снижение государственного долга. За первое полугодие он уменьшился на 7,9 млрд рублей за счёт погашения задолженности по коммерческим кредитам. Таким образом, размер долга вернулся на уровень начала 2017 года."Анализ итогов исполнения краевого бюджета за первое полугодие текущего года показал, что финансовая ситуация в крае стабильна. Это отмечают и рейтинговые агентства, которые либо повысили, либо подтвердили рейтинг и прогноз Красноярского края. Бюджет исполнен без дефицита, государственный долг снижен. Было обеспечено бесперебойное финансирование всех социально значимых расходов. Более того, удалось вернуться к практике шестилетней давности по размещению временно свободных средств на банковских депозитах", – подвел итог Владимир Бахарь.