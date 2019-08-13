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13 августа 2019, 14:59



В регионе ввели ограничения на осеннюю охоту.

Постановление о введении на территории региона запретов и ограничений на добычу объектов животного мира в летне-осенний период 2019 года и осенне-зимний сезон охоты 2019-2020 годов принято сегодня на заседании правительства края. Об этом сообщает официальный портал края. Как рассказал Павел Корчашкин, министр экологии и рационального природопользования края, состояние популяций, динамика численности и изменение условий среды обитания животных требуют ограничить, а в ряде районов и запретить добычу охотресурсов в конкретные сроки. Так, для сохранения численности гусей рекомендовано закрыть охоту на птицу на территории всех районов, за исключением северных территорий. На косулю сибирскую охота будет открыта в два срока: на территории общедоступных охотничьих угодий края - с 1 по 30 ноября, а в закреплённых охотугодиях – с 1 ноября по 15 декабря. Предложения по проведению охоты были разработаны с учётом данных о численности охотничьих ресурсов, одобрены научным сообществом и согласованы с Росприроднадзором. Фото https://daurskoe.ru

Просмотров:189 Постановление о введении на территории региона запретов и ограничений на добычу объектов животного мира в летне-осенний период 2019 года и осенне-зимний сезон охоты 2019-2020 годов принято сегодня на заседании правительства края. Об этом сообщает официальный портал края. Как рассказал Павел Корчашкин, министр экологии и рационального природопользования края, состояние популяций, динамика численности и изменение условий среды обитания животных требуют ограничить, а в ряде районов и запретить добычу охотресурсов в конкретные сроки. Так, для сохранения численности гусей рекомендовано закрыть охоту на птицу на территории всех районов, за исключением северных территорий.На косулю сибирскую охота будет открыта в два срока: на территории общедоступных охотничьих угодий края - с 1 по 30 ноября, а в закреплённых охотугодиях – с 1 ноября по 15 декабря. Предложения по проведению охоты были разработаны с учётом данных о численности охотничьих ресурсов, одобрены научным сообществом и согласованы с Росприроднадзором.Фото https://daurskoe.ru