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13 августа 2019, 16:06



17 августа группа войск Северного флота планирует провести в Дудинке генеральную репетицию высадки на берег.

Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:189 По предварительным данным, после встречи и согласования действия с органами местного самоуправления группа войск Северного флота в рамках межвидовых тактических учений «Плато Путорана - 2019» проведёт в Дудинке генеральную репетицию высадки на берег, которая, по предварительным данным, запланирована на 17 августа. Дальнейшие действия военных будут распространяться, как и в предыдущие годы, на район Норильска и предгорье Путоран.Фото Дениса Кожевникова