Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40364

13 августа 2019, 16:10



Полицейские пресекли деятельность игорного клуба.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Норильску установили, что в одном из домов на улице Нансена организован подпольный азартный клуб. В ходе осмотра помещения полицейские изъяли 23 системных блока, 12 мониторов и денежные средства. Как показала экспертиза, эта техника была предназначена для незаконной игорной деятельности. Также полицейскими была задержана 38-летняя местная жительница, выполнявшая роль администратора азартного клуба. На основании собранных оперативниками ОЭБиПК ОМВД России по Норильску материалов Следком края возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр», которая предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото https://www.yuga.ru

Просмотров:150 Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Норильску установили, что в одном из домов на улице Нансена организован подпольный азартный клуб. В ходе осмотра помещения полицейские изъяли 23 системных блока, 12 мониторов и денежные средства. Как показала экспертиза, эта техника была предназначена для незаконной игорной деятельности. Также полицейскими была задержана 38-летняя местная жительница, выполнявшая роль администратора азартного клуба.На основании собранных оперативниками ОЭБиПК ОМВД России по Норильску материалов Следком края возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр», которая предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Фото https://www.yuga.ru