Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40365

13 августа 2019, 16:10



Завтра в Дудинке встречают группу кораблей Северного флота, прибывающую для проведения совместных плановых учений на Таймыре.

Как и в предыдущие визиты военных, кроме военно-тренировочных мероприятий запланирована обширная культурная программа. В неё войдут не только экскурсии в Дудинке и Норильске, но и концерты ансамбля песни и танца Северного флота, прохождение торжественным маршем у мемориала «Звезда» в Дудинке, возложение венков у мемориала участников боёв за Диксон на побережье Карского моря, знакомство с традициями и культурой народов Таймыра, хоккейный матч между командами североморцев и таймырцев с норильчанами. Одним из главных событий культурной программы пребывания военных на Енисее должно стать посвящение молодёжи в ряды Юнармии на борту боевых кораблей Северного флота. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:184 Как и в предыдущие визиты военных, кроме военно-тренировочных мероприятий запланирована обширная культурная программа. В неё войдут не только экскурсии в Дудинке и Норильске, но и концерты ансамбля песни и танца Северного флота, прохождение торжественным маршем у мемориала «Звезда» в Дудинке, возложение венков у мемориала участников боёв за Диксон на побережье Карского моря, знакомство с традициями и культурой народов Таймыра, хоккейный матч между командами североморцев и таймырцев с норильчанами. Одним из главных событий культурной программы пребывания военных на Енисее должно стать посвящение молодёжи в ряды Юнармии на борту боевых кораблей Северного флота.Фото Дениса Кожевникова