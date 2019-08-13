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13 августа 2019, 16:36



Завершаются ремонтные работы в детсадах города. Обновляют крыльца зданий, заменяют оконные блоки и системы тепловодоснажбения.

В этом году в рамках муниципальной программы запланирован целый ряд работ на сумму 32 млн рулей. Заключено около 40 контрактов, в большинстве объектов работы уже завершаются, рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. «Детские сады не привязаны к учебному году, но мы понимаем, что заканчивается пора отпусков, дети возвращаются на территорию, так что мы ориентируемся закончить всё до 15 октября», - отметил он. Почти заменены все оконные блоки в двух детсадах города; ещё в двух появятся новые игровые площадки (в Центральном районе и Кайеркане); в саду № 66 меняется система отопления; в одном из талнахских садиков - система водоснабжения; ещё на четырёх объектах модернизирована система пожароохранной сигнализации, которая уже принята в эксплуатацию. В 17 учреждениях подрядчики ремонтируют крыльца (запасные выходы, загрузочные). Все работы идут в плановом режиме, подчеркнул Дмитрий Самородов. Помимо прочего завершается комплекс работ на площадках второго корпуса детсада № 59 «Золушка», который около восьми лет назад перепрофилировали из школы-шестилетки. Подрядчик демонтировал старый асфальт, установил новый железобетонный поребрик, сейчас завершает установку ограждения, соответствующего нормативам ГОСТа, чтобы дети не могли перелезть через него или протиснуться сквозь прутья. Также установят декоративные въездные ворота для обслуживания детсада, уложат новый асфальт. - Сотрудники детского учреждения восстановят игровые комплексы на территории, всё выкрасят в яркие цвета. Подрядчик уложит резиновое покрытие – детский садик закупил его в своё время. Срок окончания работ по контракту - 1 сентября, сумма – 5 миллионов. Подрядчик работает местный, к работе приступил около двух месяцев назад. Проблем на этом объекте также не ожидаем, - заключил Дмитрий Самородов. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:139 В этом году в рамках муниципальной программы запланирован целый ряд работ на сумму 32 млн рулей. Заключено около 40 контрактов, в большинстве объектов работы уже завершаются, рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. «Детские сады не привязаны к учебному году, но мы понимаем, что заканчивается пора отпусков, дети возвращаются на территорию, так что мы ориентируемся закончить всё до 15 октября», - отметил он.Почти заменены все оконные блоки в двух детсадах города; ещё в двух появятся новые игровые площадки (в Центральном районе и Кайеркане); в саду № 66 меняется система отопления; в одном из талнахских садиков - система водоснабжения; ещё на четырёх объектах модернизирована система пожароохранной сигнализации, которая уже принята в эксплуатацию. В 17 учреждениях подрядчики ремонтируют крыльца (запасные выходы, загрузочные). Все работы идут в плановом режиме, подчеркнул Дмитрий Самородов.Помимо прочего завершается комплекс работ на площадках второго корпуса детсада № 59 «Золушка», который около восьми лет назад перепрофилировали из школы-шестилетки. Подрядчик демонтировал старый асфальт, установил новый железобетонный поребрик, сейчас завершает установку ограждения, соответствующего нормативам ГОСТа, чтобы дети не могли перелезть через него или протиснуться сквозь прутья. Также установят декоративные въездные ворота для обслуживания детсада, уложат новый асфальт.- Сотрудники детского учреждения восстановят игровые комплексы на территории, всё выкрасят в яркие цвета. Подрядчик уложит резиновое покрытие – детский садик закупил его в своё время. Срок окончания работ по контракту - 1 сентября, сумма – 5 миллионов. Подрядчик работает местный, к работе приступил около двух месяцев назад. Проблем на этом объекте также не ожидаем, - заключил Дмитрий Самородов.Фото Дениса Кожевникова