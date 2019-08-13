Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40368

13 августа 2019, 16:44



Норильский Центр занятости населения приглашает работодателей на региональную ярмарку вакансий.

Стартовал приём заявок от работодателей на участие в региональной ярмарке вакансий "Территория кадровых решений", организатором которой выступает Агентство труда и занятости населения края. Она состоится 25 сентября в МВДЦ "Сибирь". Для предприятий это возможность бесплатно получить услуги по подбору персонала, в режиме живого диалога пообщаться с потенциальными сотрудниками, продвинуть бренд компании, ознакомиться с тенденциями рынка труда. «Специалисты службы занятости проведут предварительный отбор кандидатов и направят на собеседование заинтересованных и соответствующих требованиям соискателей. В ближайшее время мы начнём рассылку пригласительных. Единственное уточнение: для работодателей Норильска проезд и проживание в краевой столице – за свой счёт», - пояснили в ЦЗН Норильска. Работодателям-участникам ярмарки предложат и разнообразные полезные локации: консультации по услугам и новым проектам службы занятости, внедрению профессиональных стандартов и многое другое. Кроме того, деловая программа мероприятия включает стратегическую сессию "Конкуренция за кадры: миф или реальность?", где представители органов власти, служб занятости населения и предприятий Красноярского края, Республик Тыва и Хакасия обсудят кадровое обеспечение комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". Узнать подробнее и подать online-заявку на участие можно на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения края; по телефону + 7 (391) 211-72-09, е-mail: work@azn24.ru (Агентство труда и занятости населения края); по телефону + 7 (391) 265-48-29, е-mail: work@krasczn.ru (Центр занятости населения г. Красноярска); в Норильске – в ЦЗН города (каб. 203, телефон 43-29-44). Заявки принимаются до 22 августа. Фото Ирины Яринской

Просмотров:273 Стартовал приём заявок от работодателей на участие в региональной ярмарке вакансий "Территория кадровых решений", организатором которой выступает Агентство труда и занятости населения края. Она состоится 25 сентября в МВДЦ "Сибирь". Для предприятий это возможность бесплатно получить услуги по подбору персонала, в режиме живого диалога пообщаться с потенциальными сотрудниками, продвинуть бренд компании, ознакомиться с тенденциями рынка труда.«Специалисты службы занятости проведут предварительный отбор кандидатов и направят на собеседование заинтересованных и соответствующих требованиям соискателей. В ближайшее время мы начнём рассылку пригласительных. Единственное уточнение: для работодателей Норильска проезд и проживание в краевой столице – за свой счёт», - пояснили в ЦЗН Норильска.Работодателям-участникам ярмарки предложат и разнообразные полезные локации: консультации по услугам и новым проектам службы занятости, внедрению профессиональных стандартов и многое другое. Кроме того, деловая программа мероприятия включает стратегическую сессию "Конкуренция за кадры: миф или реальность?", где представители органов власти, служб занятости населения и предприятий Красноярского края, Республик Тыва и Хакасия обсудят кадровое обеспечение комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь".Узнать подробнее и подать online-заявку на участие можно на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения края; по телефону + 7 (391) 211-72-09, е-mail: work@azn24.ru (Агентство труда и занятости населения края); по телефону + 7 (391) 265-48-29, е-mail: work@krasczn.ru (Центр занятости населения г. Красноярска); в Норильске – в ЦЗН города (каб. 203, телефон 43-29-44). Заявки принимаются до 22 августа.Фото Ирины Яринской