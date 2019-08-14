Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40369

14 августа 2019, 10:59



14 августа у православных христиан по древней традиции начинается Успенский пост, посвящённый подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

В кафедральном Свято-Скорбященском соборе состоялось торжественное богослужение во главе с епископом Норильским и Туруханским Агафангелом. Совершив водосвятный молебен, владыка освятил принесённый норильчанами мёд и благословил их на молитвенный труд и добрые дела. Мёд будет освящаться в течение всего праздничного дня. Во время Успенского поста в Свято-Скорбященском соборе будет совершаться таинство соборования – 22 августа в 18 часов, на которое можно записаться заранее в соборной лавке. На Успенский пост приходится и один из двенадцати главных православных праздников – Преображение Господне. В этот день, 19 августа, в Яблочный Спас, в храмах освящают яблоки и фрукты нового урожая. Двухнедельный пост завершится 28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы. А 29 августа православные отметят Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. В народе это Ореховый Спас, или Спас на Воде. Службы в праздничные дни проходят в Норильске и в новом храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на ул. Мира, 6. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:151 Строгий пост продолжится две недели, когда церковь призывает людей к подражанию Божией Матери, непрестанно пребывавшей в посте и молитве перед своим переселением на небо. В первый день Успенского поста отмечается праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Принято по окончании службы в храме освящать мёд нового сбора как символ сладости духовной жизни, поэтому в народе праздник называют Медовый Спас.В кафедральном Свято-Скорбященском соборе состоялось торжественное богослужение во главе с епископом Норильским и Туруханским Агафангелом. Совершив водосвятный молебен, владыка освятил принесённый норильчанами мёд и благословил их на молитвенный труд и добрые дела. Мёд будет освящаться в течение всего праздничного дня.Во время Успенского поста в Свято-Скорбященском соборе будет совершаться таинство соборования – 22 августа в 18 часов, на которое можно записаться заранее в соборной лавке.На Успенский пост приходится и один из двенадцати главных православных праздников – Преображение Господне. В этот день, 19 августа, в Яблочный Спас, в храмах освящают яблоки и фрукты нового урожая.Двухнедельный пост завершится 28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы. А 29 августа православные отметят Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. В народе это Ореховый Спас, или Спас на Воде.Службы в праздничные дни проходят в Норильске и в новом храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на ул. Мира, 6.Фото Ирины Даниленко