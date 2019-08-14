Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40370

14 августа 2019, 11:07



Флаг с гербом Норильска побывал на Эльбрусе.

Как сообщается на странице одной из соцсетей города, группа из 15 альпинистов из разных городов России отправилась на Эльбрус из Пятигорска 5 августа, чтобы водрузить на вершине флаги своих городов. К 12 августа на западную вершину взошли 9 альпинистов, в их числе - норильчане. Они развернули флаг с гербом города и сфотографировались с ним. На коротком видео один из участников делится: «В 8.35 по Москве на вершине горы Эльбрус был водружён флаг города Норильска». Фото NorilskToday

Просмотров:157 Норильчане в составе группы альпинистов поднялись на самую высокую вершину Европы – Эльбрус.Как сообщается на странице одной из соцсетей города, группа из 15 альпинистов из разных городов России отправилась на Эльбрус из Пятигорска 5 августа, чтобы водрузить на вершине флаги своих городов. К 12 августа на западную вершину взошли 9 альпинистов, в их числе - норильчане. Они развернули флаг с гербом города и сфотографировались с ним. На коротком видео один из участников делится: «В 8.35 по Москве на вершине горы Эльбрус был водружён флаг города Норильска».Фото NorilskToday