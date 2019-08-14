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14 августа 2019, 11:09



«Норникель» станет бенефициаром складывающейся на мировом рынке никеля ситуации.

Такой прогноз дали в «ВТБ Капитале». По мнению экспертов, в ближайший год ценные бумаги «Норникеля», торгующиеся на Лондонской бирже, могут вырасти на 13% — до $25,7 за одну депозитарную расписку. В минувший четверг стоимость никеля на Лондонской бирже выросла до годового максимума. Расценки подскочили более чем на 7%, до $16 690 за метрическую тонну. Причиной роста стали сообщения о том, что правительство Индонезии — крупнейшего поставщика никеля в мире — может ускорить внедрение запрета на экспорт руды. Первоначально запрет должен был вступить в силу в 2022 году. Теперь есть вероятность, что это произойдёт раньше, сообщило агентство Reuters. В случае если ограничения введут раньше 2022 года, на рынке никеля возникнет дефицит. Эксперты банка Citi оценили его в 100 тыс. метрических тонн. По подсчётам аналитиков «ВТБ Капитала», если запрет введут в 2020 году, мировое предложение никеля сократится на 215 тыс. тонн в год — или на 10%. Частично дефицит будет вызван растущими потребностями производителей электромобилей. Помимо производства нержавеющей стали, никель активно используется в машинах с электрическими двигателями. Нехватка сырья на рынке и рост цен будут способствовать бизнесу «Норникеля», поскольку компания получает от реализации этого металла 30% выручки, отметили в «ВТБ Капитале». С учётом озвученных факторов в «ВТБ Капитале» акциям «Норникеля» присвоили рекомендацию «покупать». Помимо депозитарных расписок на Лондонской бирже, «ВТБ Капитал» прогнозирует рост по ценным бумагам, которые торгуются в Москве. Согласно прогнозу, рост котировок может достичь 20%, они способны дойти до ₽17 700. При этом аналитики Citi предупредили, что цены на никель могут упасть до $2 тыс. за тонну (на 13%), если власти Индонезии не объявят о досрочном запрете. Если запрет всё же будет озвучен, цены способны вырасти на те же 13%. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:184 Такой прогноз дали в «ВТБ Капитале». По мнению экспертов, в ближайший год ценные бумаги «Норникеля», торгующиеся на Лондонской бирже, могут вырасти на 13% — до $25,7 за одну депозитарную расписку. В минувший четверг стоимость никеля на Лондонской бирже выросла до годового максимума. Расценки подскочили более чем на 7%, до $16 690 за метрическую тонну. Причиной роста стали сообщения о том, что правительство Индонезии — крупнейшего поставщика никеля в мире — может ускорить внедрение запрета на экспорт руды. Первоначально запрет должен был вступить в силу в 2022 году. Теперь есть вероятность, что это произойдёт раньше, сообщило агентство Reuters.В случае если ограничения введут раньше 2022 года, на рынке никеля возникнет дефицит. Эксперты банка Citi оценили его в 100 тыс. метрических тонн. По подсчётам аналитиков «ВТБ Капитала», если запрет введут в 2020 году, мировое предложение никеля сократится на 215 тыс. тонн в год — или на 10%. Частично дефицит будет вызван растущими потребностями производителей электромобилей. Помимо производства нержавеющей стали, никель активно используется в машинах с электрическими двигателями.Нехватка сырья на рынке и рост цен будут способствовать бизнесу «Норникеля», поскольку компания получает от реализации этого металла 30% выручки, отметили в «ВТБ Капитале». С учётом озвученных факторов в «ВТБ Капитале» акциям «Норникеля» присвоили рекомендацию «покупать». Помимо депозитарных расписок на Лондонской бирже, «ВТБ Капитал» прогнозирует рост по ценным бумагам, которые торгуются в Москве. Согласно прогнозу, рост котировок может достичь 20%, они способны дойти до ₽17 700.При этом аналитики Citi предупредили, что цены на никель могут упасть до $2 тыс. за тонну (на 13%), если власти Индонезии не объявят о досрочном запрете. Если запрет всё же будет озвучен, цены способны вырасти на те же 13%.Фото Владимира Макушкина