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14 августа 2019, 11:14



Власти региона выражают соболезнования родным почётного гражданина Красноярска и Красноярского края Павла Стефановича Федирко. Свой трудовой путь он начинал в нашем городе.

Губернатор, члены Заксобрания, администрация губернатора и правительство края приносят соболезнования родным и близким Павла Федирко. Он скончался на 87-м году жизни. Для многих земляков он был и остаётся человеком-легендой, одним из самых ярких и сильных руководителей советской эпохи. Он родился в Краснодарском крае, но связал свою жизнь с Сибирью, с Красноярским краем. Трудовой путь Павла Стефановича начинался в Норильске. Приехав на Север в 1954-м году молодым специалистом, он работал мастером паровозовагоноремонтного завода Норильского комбината, был избран первым секретарём горкома комсомола. «В 1972 году, когда он стал первым секретарём краевого комитета КПСС, фактически руководителем региона, он был самым молодым руководителем региона в СССР в тот момент - ему было всего 40 лет. За 15 лет его руководства краем был создан целый перечень новых предприятий и производств, культурных и спортивных объектов, и их появление до сих пор совершенно справедливо связывается с именем Павла Стефановича», - сказал председатель правительства края Юрий Лапшин. «С именем Павла Стефановича Федирко связаны знаменитые «красноярские десятилетки», рождение многих промышленных предприятий, знаковых объектов культуры, учреждений науки, образования. Думая о будущем земляков, он смело отстаивал свои идеи на самом высоком уровне. Павел Стефанович душой болел за Красноярский край и, занимая важные общественно-политические посты, всегда поддерживал значимые для региона инициативы», - отмечает пресс-служба правительства края. Вся его жизнь служит образцом деятельного патриотизма, самоотверженного служения Родине, делу и людям. Фото https://1line.info/

Просмотров:156 Губернатор, члены Заксобрания, администрация губернатора и правительство края приносят соболезнования родным и близким Павла Федирко. Он скончался на 87-м году жизни. Для многих земляков он был и остаётся человеком-легендой, одним из самых ярких и сильных руководителей советской эпохи.Он родился в Краснодарском крае, но связал свою жизнь с Сибирью, с Красноярским краем. Трудовой путь Павла Стефановича начинался в Норильске. Приехав на Север в 1954-м году молодым специалистом, он работал мастером паровозовагоноремонтного завода Норильского комбината, был избран первым секретарём горкома комсомола.«В 1972 году, когда он стал первым секретарём краевого комитета КПСС, фактически руководителем региона, он был самым молодым руководителем региона в СССР в тот момент - ему было всего 40 лет. За 15 лет его руководства краем был создан целый перечень новых предприятий и производств, культурных и спортивных объектов, и их появление до сих пор совершенно справедливо связывается с именем Павла Стефановича», - сказал председатель правительства края Юрий Лапшин.«С именем Павла Стефановича Федирко связаны знаменитые «красноярские десятилетки», рождение многих промышленных предприятий, знаковых объектов культуры, учреждений науки, образования. Думая о будущем земляков, он смело отстаивал свои идеи на самом высоком уровне. Павел Стефанович душой болел за Красноярский край и, занимая важные общественно-политические посты, всегда поддерживал значимые для региона инициативы», - отмечает пресс-служба правительства края. Вся его жизнь служит образцом деятельного патриотизма, самоотверженного служения Родине, делу и людям.Фото https://1line.info/