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14 августа 2019, 11:48

Начиная с воскресенья боевые корабли Северного морского флота будут открыты для посещения.


Напомним, под руководством командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева с сегодняшнего дня начался очередной поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана. Мероприятие проводится 8-й год подряд. В арктическом походе принимают участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», спасательно-буксировочное судно «Памир», танкер «Сергей Осипов» и ледокол «Илья Муромец». Корабли и суда обеспечения вышли из пунктов постоянного базирования – Североморска и Мурманска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море.
За несколько дней до выхода в поход экипажи кораблей и судов отработали слаженность совместных действий в Баренцевом море. Провели учение по связи, а также ряд учений по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие. Кроме этого экипажи кораблей отработали задачи противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны отряда на переходе морем и на незащищённом рейде. Перед выходом в море на борт десантных кораблей была погружена техника морской пехоты и арктической мотострелковой бригады.
Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится в течение двух месяцев и будет проходить в основном в акватории Баренцева и Карского морей, в районе полуострова Таймыр, архипелагов Северная и Новая Земля, а также Земля Франца-Иосифа. Североморцы примут участие в нескольких высадках сил морского десанта на необорудованное побережье в Арктике, проведут учение по охране важного промышленного объекта, отработают ряд противолодочных задач, выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы.
Как и в предыдущие визиты, кроме военно-тренировочных мероприятий запланирована обширная культурная программа. В неё войдут не только экскурсии в Дудинке и Норильске, но и концерты ансамбля песни и танца Северного флота, прохождение торжественным маршем у мемориала «Звезда» в Дудинке, возложение венков у мемориала участников боёв за Диксон на побережье Карского моря, знакомство с традициями и культурой народов Таймыра, хоккейный матч между командами североморцев и таймырцев с норильчанами. Одним из главных событий культурной программы пребывания военных на Енисее должно стать посвящение молодёжи в ряды Юнармии на борту боевых кораблей Северного флота.
Как рассказал Олег Голубев, командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота, отряд кораблей вышел из базы 5 августа, переход в некоторых участках пути был сложен, но после Диксона стало легче, и корабли спокойно пришли в Дудинку. Два корабля в составе отряда - «Вице-адмирал Кулаков» и «Илья Муромец» впервые вошли в устье Енисея и прошли по руслу. У них сложностей также не возникло, подтвердил командующий, экипажи подготовлены к решению задач. Всего в Дудинку прибыло более 1000 моряков.
- Цели и задачи арктического похода традиционные для боевых кораблей: демонстрация военно-морского присутствия, изучение районов Арктики. Ну и главное: мы у себя дома, Северный морской путь – внутренняя артерия России, мы должны тут быть. Мы рады вернуться в Дудинку, были здесь в 2015 и 2017-м годах. Впечатления с каждым разом всё лучше. У нас тут уже появилось много друзей, - отметил Олег Голубев.
После окончания части обязательных мероприятий корабли будут открыты для посещения жителями и гостями Норильска и Дудинки. Случится это уже начиная с ближайшего воскресенья (экскурсии доступны с 10.00 до 18.00, потребуется паспорт). «Экскурсоводы готовы, корабли отряда – тоже, мы с радостью покажем, как и чем живёт Северный флот», - пригласил Олег Голубев.
Фото Дениса Кожевникова
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