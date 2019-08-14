Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40374

14 августа 2019, 12:33



В Норильске побывала латвийская делегация фонда «Дети Сибири».

Эта общественная организация с начала 2000-х объединяет людей, прошедших в детстве сталинские репрессии, либо рождённых в семьях ссыльных латышей. Фонд устраивает их поездки в Сибирь — в места, где они выросли, — чтобы вспомнить тех, кто не смог пережить депортацию. Группу из 17 человек, прилетевшую в Норильск, возглавила основательница фонда «Дети Сибири» режиссёр Дзинтра Гека. На встрече в Норильском обществе защиты жертв политических репрессий она рассказала, что за эти годы удалось собрать воспоминания более тысячи человек, издать книгу памяти. Первая поездка в Сибирь состоялась в 2006 году в поселение Агапитово, недалеко от Игарки, куда были высланы в 1941 году из Латвии около 800 безвинных женщин и детей. Участники экспедиции побывали и на Дальнем Востоке, в Томской области. По материалам экспедиций уже создано 14 фильмов серии «Далекое детство в Сибири». Среди тех, кто приехал в Норильск, и известный латвийский историк Айнарс Бамбалс, который в 1990 году принимал участие в создании на озере Лама мемориала репрессированным латышским офицерам-артиллеристам. А в 1991 году он был среди тех, кто возводил памятник репрессированным латышам на «Норильской Голгофе». В те годы он познакомился с известными норильчанами, родившимися в Прибалтике, в юности пережившими репрессии, журналистом Гунаром Кродерсом и путешественником Вилисом Траубергсом, могилы которых в этот приезд навестил на Голиково. Эксперт национального архива Латвии, член Латвийско-Российской мемориальной комиссии по захоронениям с обеих сторон, доктор истории Айнарс Бамбалс привёз с собой немало публикаций, в том числе и старый номер «Заполярной правды» от 14 августа 1991 года с репортажем об установке памятников репрессированным прибалтам в Норильске. Латвийская делегация за несколько дней трижды посетила «Норильскую Голгофу», куда привезла частицу родной земли. Среди участников поездки был и лютеранский пастор Карлес Жолс, с которым латыши возносили молитвы в память об ушедших, зажигали поминальные лампады. Спустя 63 года вернулся в Норильск и Владимир Ванханен, который родился в ссылке на мысе Входной в устье реки Пясины, а потом жил с семьей в Норильске. Впервые на Крайнем Севере побывали знаменитые латыши хоровой дирижер Сигвардс Клява и композитор Петрис Васкса. Фильм о поездке снимал известный латышский оператор Виктор Гриберман, работавший в прошлые годы с известным режиссером Герцем Франком, однажды прилетавшим в Норильск с показом своих документальных фильмов. Гости побывали на мемориале латвийских офицеров на озере Лама, а также в Таймырском краеведческом музее, в Музее Норильска. Увезли с собой на память не только частицу земли с «Норильской Голгофы», но и выпуски «Норильского мемориала», Книгу памяти, изданную обществом «Мемориал» Красноярского края, один из томов воспоминаний норильчан «О времени, о Норильске, о себе», диск песен о Норильске композитора Бориса Вершинина. Это были подарки от Общества защиты жертв политических репрессии, с членами которого прошла теплая встреча перед отъездом гостей из города. Латыши поделились, что эта поездка для них как святой поход, когда они отдают честь ушедшим. Они отметили, что были рады прекрасной погоде на Таймыре и отзывчивым людям. Они понимают, что невозможно изменить трагическую историю, но возможно всем вместе – и латышам и россиянам - хранить память о том времени, передавать свои чувства и знания молодёжи. Фильмы о поездках фонда «Дети Сибири» с русскими титрами можно увидеть в YouTube. Страница этого фонда есть и в «Фейсбуке». Фото Ирины Даниленко

Просмотров:160 Эта общественная организация с начала 2000-х объединяет людей, прошедших в детстве сталинские репрессии, либо рождённых в семьях ссыльных латышей. Фонд устраивает их поездки в Сибирь — в места, где они выросли, — чтобы вспомнить тех, кто не смог пережить депортацию.Группу из 17 человек, прилетевшую в Норильск, возглавила основательница фонда «Дети Сибири» режиссёр Дзинтра Гека. На встрече в Норильском обществе защиты жертв политических репрессий она рассказала, что за эти годы удалось собрать воспоминания более тысячи человек, издать книгу памяти. Первая поездка в Сибирь состоялась в 2006 году в поселение Агапитово, недалеко от Игарки, куда были высланы в 1941 году из Латвии около 800 безвинных женщин и детей. Участники экспедиции побывали и на Дальнем Востоке, в Томской области. По материалам экспедиций уже создано 14 фильмов серии «Далекое детство в Сибири».Среди тех, кто приехал в Норильск, и известный латвийский историк Айнарс Бамбалс, который в 1990 году принимал участие в создании на озере Лама мемориала репрессированным латышским офицерам-артиллеристам. А в 1991 году он был среди тех, кто возводил памятник репрессированным латышам на «Норильской Голгофе». В те годы он познакомился с известными норильчанами, родившимися в Прибалтике, в юности пережившими репрессии, журналистом Гунаром Кродерсом и путешественником Вилисом Траубергсом, могилы которых в этот приезд навестил на Голиково. Эксперт национального архива Латвии, член Латвийско-Российской мемориальной комиссии по захоронениям с обеих сторон, доктор истории Айнарс Бамбалс привёз с собой немало публикаций, в том числе и старый номер «Заполярной правды» от 14 августа 1991 года с репортажем об установке памятников репрессированным прибалтам в Норильске.Латвийская делегация за несколько дней трижды посетила «Норильскую Голгофу», куда привезла частицу родной земли. Среди участников поездки был и лютеранский пастор Карлес Жолс, с которым латыши возносили молитвы в память об ушедших, зажигали поминальные лампады.Спустя 63 года вернулся в Норильск и Владимир Ванханен, который родился в ссылке на мысе Входной в устье реки Пясины, а потом жил с семьей в Норильске. Впервые на Крайнем Севере побывали знаменитые латыши хоровой дирижер Сигвардс Клява и композитор Петрис Васкса. Фильм о поездке снимал известный латышский оператор Виктор Гриберман, работавший в прошлые годы с известным режиссером Герцем Франком, однажды прилетавшим в Норильск с показом своих документальных фильмов.Гости побывали на мемориале латвийских офицеров на озере Лама, а также в Таймырском краеведческом музее, в Музее Норильска. Увезли с собой на память не только частицу земли с «Норильской Голгофы», но и выпуски «Норильского мемориала», Книгу памяти, изданную обществом «Мемориал» Красноярского края, один из томов воспоминаний норильчан «О времени, о Норильске, о себе», диск песен о Норильске композитора Бориса Вершинина. Это были подарки от Общества защиты жертв политических репрессии, с членами которого прошла теплая встреча перед отъездом гостей из города.Латыши поделились, что эта поездка для них как святой поход, когда они отдают честь ушедшим. Они отметили, что были рады прекрасной погоде на Таймыре и отзывчивым людям. Они понимают, что невозможно изменить трагическую историю, но возможно всем вместе – и латышам и россиянам - хранить память о том времени, передавать свои чувства и знания молодёжи.Фильмы о поездках фонда «Дети Сибири» с русскими титрами можно увидеть в YouTube. Страница этого фонда есть и в «Фейсбуке».Фото Ирины Даниленко