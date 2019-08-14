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14 августа 2019, 12:34



Завтра норильские дайверы возвращаются в затон реки Норилки.

Чтобы узнать историческую ценность находки, руководитель клуба Евгений Бабич обратился в КиТ. По счастливой случайности, в это же время к Ларисе и Станиславу Стрючковым заглянул Айвар Степанов – новгородский подводный археолог, председатель Новгородской областной федерации подводной деятельности и научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. Большой знаток судов, Айвар Владимирович, просмотрев фото и видеоматериалы подводной съёмки, осмотрев квадратные гвозди, выпавшие из обшивки, предположил, что дайверы обнаружили грузопассажирское судно 30-50-х годов прошлого века, то есть времён ГУЛАГа. И если учёный прав, то находка эта, исторической ценности глобального масштаба не представляющая – судну в любом случае меньше ста лет, – очень важна при этом как часть непростого прошлого нашего города. После встречи с Айваром Владимировичем Евгений Бабич, патриот города и любитель истории, воодушевился и стал искать тех, кто его поддержит и поможет вернуться в затон. И как всегда, на помощь дайв-клубу пришли спасатели – они обеспечат техническую поддержку, безопасность погружений и доставку к месту исследований и обратно. Погружаться в паре с Евгением будет опытный дайвер Сергей Глушков. Судьбу судна проследить вполне возможно – нужно поработать в архиве с документами промхоза, к которому относилась судоверфь. Директор музея Наталья Федянина заверила, что экспертно-фондовая комиссия нашего музея с радостью примет на оценку штурвал и всё то, что будет поднято с борта этого затонувшего судна. И эти предметы пополнят музейный фонд, если окажется, что плавсредство действительно бороздило воды Норилки во времена Норильлага. А выяснить это норильским музейщикам помогут эксперты музея ГУЛАГа. Какие сюрпризы преподнесёт затон участникам экспедиции на этот раз, узнаем уже в четверг – корреспондент «Заполярной Правды» Надежда Сидор вновь будет оперативно выкладывать видео с места событий в инстаграм-аккаунт «ЗП» (zapolyarnaya_pravda). Будьте с нами, узнайте обо всём первыми. А на страницах газеты рассказ о поездке и сотрудничестве дайверов с музейными сотрудниками читайте на следующей неделе. Фото Надежды Сидор

Просмотров:161 Они ещё раз, более тщательно осмотрят судно, найденное в первую экспедицию, и попытаются поднять штурвал, который может представлять музейную ценность. Напомним, в начале августа, погружаясь в затоне, где на заре становления промышленного Норильска располагались пристань, ремонтная база и судоверфь, участники клуба любителей подводного плавания «Норд» обнаружили деревянное судно.Чтобы узнать историческую ценность находки, руководитель клуба Евгений Бабич обратился в КиТ. По счастливой случайности, в это же время к Ларисе и Станиславу Стрючковым заглянул Айвар Степанов – новгородский подводный археолог, председатель Новгородской областной федерации подводной деятельности и научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. Большой знаток судов, Айвар Владимирович, просмотрев фото и видеоматериалы подводной съёмки, осмотрев квадратные гвозди, выпавшие из обшивки, предположил, что дайверы обнаружили грузопассажирское судно 30-50-х годов прошлого века, то есть времён ГУЛАГа. И если учёный прав, то находка эта, исторической ценности глобального масштаба не представляющая – судну в любом случае меньше ста лет, – очень важна при этом как часть непростого прошлого нашего города.После встречи с Айваром Владимировичем Евгений Бабич, патриот города и любитель истории, воодушевился и стал искать тех, кто его поддержит и поможет вернуться в затон. И как всегда, на помощь дайв-клубу пришли спасатели – они обеспечат техническую поддержку, безопасность погружений и доставку к месту исследований и обратно. Погружаться в паре с Евгением будет опытный дайвер Сергей Глушков.Судьбу судна проследить вполне возможно – нужно поработать в архиве с документами промхоза, к которому относилась судоверфь. Директор музея Наталья Федянина заверила, что экспертно-фондовая комиссия нашего музея с радостью примет на оценку штурвал и всё то, что будет поднято с борта этого затонувшего судна. И эти предметы пополнят музейный фонд, если окажется, что плавсредство действительно бороздило воды Норилки во времена Норильлага. А выяснить это норильским музейщикам помогут эксперты музея ГУЛАГа.Какие сюрпризы преподнесёт затон участникам экспедиции на этот раз, узнаем уже в четверг – корреспондент «Заполярной Правды» Надежда Сидор вновь будет оперативно выкладывать видео с места событий в инстаграм-аккаунт «ЗП» (zapolyarnaya_pravda). Будьте с нами, узнайте обо всём первыми. А на страницах газеты рассказ о поездке и сотрудничестве дайверов с музейными сотрудниками читайте на следующей неделе.Фото Надежды Сидор