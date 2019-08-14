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14 августа 2019, 13:04



Норильские каратисты готовятся выступить на первенстве России.

Лето у спортсменов клуба «Олимп» выдалось занятое: сначала – молодёжная премьер-лига в Хорватии, где спортсменка Александра Нуркенова, к сожалению, призового места не заняла. Затем последовали индивидуальные тренировки у многократного чемпиона мира по карате WKF из Италии Люка Валдеси (Luca Valdesi), с которым давно сотрудничают наши ребята. - Сейчас спортсмены находятся на сборах в Конаково Тверской области. Здесь уже прошёл международный семинар, собравший больше 40 российских и иностранных каратистов. Теперь на повестке дня подготовка к первенству России, которое пройдёт с 23 по 25 августа в Калининграде и послужит отбором на первенство мира. Норильск представят восемь ребят, - отметил тренер спортсменов директор клуба «Олимп» Алексей Нуркенов. На фото Александра Нуркенова и Люка Валдеси Фото предоставлено А. Нуркеновым.

Просмотров:144 Лето у спортсменов клуба «Олимп» выдалось занятое: сначала – молодёжная премьер-лига в Хорватии, где спортсменка Александра Нуркенова, к сожалению, призового места не заняла. Затем последовали индивидуальные тренировки у многократного чемпиона мира по карате WKF из Италии Люка Валдеси (Luca Valdesi), с которым давно сотрудничают наши ребята.- Сейчас спортсмены находятся на сборах в Конаково Тверской области. Здесь уже прошёл международный семинар, собравший больше 40 российских и иностранных каратистов. Теперь на повестке дня подготовка к первенству России, которое пройдёт с 23 по 25 августа в Калининграде и послужит отбором на первенство мира. Норильск представят восемь ребят, - отметил тренер спортсменов директор клуба «Олимп» Алексей Нуркенов.На фото Александра Нуркенова и Люка ВалдесиФото предоставлено А. Нуркеновым.