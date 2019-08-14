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14 августа 2019, 13:07



Команда по мини-футболу «Норильский никель» завершила первый этап учебно-тренировочных сборов. Впереди – переезд на место следующего этапа сборов.

Первый сбор проходил на подмосковной базе "Пересвет". Как отметил старший тренер заполярной команды Алексей Попов, в этом году перед командой стоит нетривиальная задача на сборы: помимо того чтобы подтянуть функциональное состояние, нужно создать коллектив единомышленников, готовых вместе решать самые высокие задачи. «После этого нужно закладывать функциональный фундамент и работать над теоретическими знаниями. В прошлом году мы не выполнили задачу на сезон, однако уже тогда были видны ростки той игры и того отношения, которые хочет видеть административный и тренерский штабы. Исходя из этого мы и определили такие задачи на предсезонную подготовку: формирование сплоченного коллектива, который будет действовать как единое целое, без страха и упрёка и самое главное – без сомнений. Мы продолжаем работаем в этом направлении», - цитирует Алексея Попова пресс-служба команды. Тренеры отмечают, что ребята уже объединены одной целью, относятся к друг другу с уважением. Это же можно сказать и об их отношении к работе: игроки добросовестно выполняют все указания тренеров, причём, как считает Алексей Попов, даже не на сто процентов, а намного больше. Благодаря домашнему заданию от тренера по физической подготовке, игроки вышли из отпуска в очень хорошем состоянии. – Второй учебно-тренировочный сбор пройдёт также в Подмосковье, в Мытищах, на одноименной арене. Мы постараемся его сделать предыгровым. У нас запланировано пять контрольных матчей. Все микроциклы должны пройти в сезонном режиме: недельный цикл двухразовых тренировок, в конце недели по две игры, непосредственно перед стартом чемпионата сыграем один матч. Это позволит ребятам входить в игровой тонус и отрабатывать все основные уже технико-тактические элементы ведения игры. К сезону мы должны подойти полноценной командой, абсолютно готовой к решению задач и верой в игру, которую предлагает тренерский штаб, - считает Алексей Попов. Фото http://www.mfcnornik.ru

Просмотров:154 Первый сбор проходил на подмосковной базе "Пересвет". Как отметил старший тренер заполярной команды Алексей Попов, в этом году перед командой стоит нетривиальная задача на сборы: помимо того чтобы подтянуть функциональное состояние, нужно создать коллектив единомышленников, готовых вместе решать самые высокие задачи.«После этого нужно закладывать функциональный фундамент и работать над теоретическими знаниями. В прошлом году мы не выполнили задачу на сезон, однако уже тогда были видны ростки той игры и того отношения, которые хочет видеть административный и тренерский штабы. Исходя из этого мы и определили такие задачи на предсезонную подготовку: формирование сплоченного коллектива, который будет действовать как единое целое, без страха и упрёка и самое главное – без сомнений. Мы продолжаем работаем в этом направлении», - цитирует Алексея Попова пресс-служба команды.Тренеры отмечают, что ребята уже объединены одной целью, относятся к друг другу с уважением. Это же можно сказать и об их отношении к работе: игроки добросовестно выполняют все указания тренеров, причём, как считает Алексей Попов, даже не на сто процентов, а намного больше. Благодаря домашнему заданию от тренера по физической подготовке, игроки вышли из отпуска в очень хорошем состоянии.– Второй учебно-тренировочный сбор пройдёт также в Подмосковье, в Мытищах, на одноименной арене. Мы постараемся его сделать предыгровым. У нас запланировано пять контрольных матчей. Все микроциклы должны пройти в сезонном режиме: недельный цикл двухразовых тренировок, в конце недели по две игры, непосредственно перед стартом чемпионата сыграем один матч. Это позволит ребятам входить в игровой тонус и отрабатывать все основные уже технико-тактические элементы ведения игры. К сезону мы должны подойти полноценной командой, абсолютно готовой к решению задач и верой в игру, которую предлагает тренерский штаб, - считает Алексей Попов.Фото http://www.mfcnornik.ru