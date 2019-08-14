|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
19:13 С завтрашнего дня в Норильске стартует ежегодная акция «Помоги пойти учиться».
18:53 За прошедшие сутки норильские автомобилисты опасно маневрировали на Ленинском проспекте, нарушали правила езды по дворам и не предоставляли преимущество в движении. По всем этим фактам Госавтоинспекция проводит проверку.
14:24 За семь месяцев текущего года в Норильске привлечены к ответственности за оставление места ДТП 90 водителей.
14:23 За прошедшие сутки в крае ликвидировано 19 лесных пожаров.
13:37 По требованию прокурора в отношении пьяного водителя, сбившего двоих детей, возбуждено уголовное дело.
13:07 Команда по мини-футболу «Норильский никель» завершила первый этап учебно-тренировочных сборов. Впереди – переезд на место следующего этапа сборов.
13:04 Норильские каратисты готовятся выступить на первенстве России.
12:34 Завтра норильские дайверы возвращаются в затон реки Норилки.
12:33 В Норильске побывала латвийская делегация фонда «Дети Сибири».
11:48 Начиная с воскресенья боевые корабли Северного морского флота будут открыты для посещения.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх