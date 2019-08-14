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14 августа 2019, 13:37



По требованию прокурора в отношении пьяного водителя, сбившего двоих детей, возбуждено уголовное дело.

«Проведённая проверка показала: органы полиции при наличии явных признаков преступления длительное время бездействовали, и только спустя 11 дней, по указанию прокурора Следственным отделом ОМВД России по Норильску в отношении Егора Егорова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», - отмечают в прокуратуре. Напомним: вечером 1 августа в Кайеркане Егор Егоров, будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, на мотоцикле нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем «Тойота Эстима». В результате аварии мотоцикл выехал на пешеходную дорожку и наехал на двух малолетних детей, одному из которых был причинён тяжкий вред здоровью. Степень тяжести вреда здоровью второго ребёнка в настоящее время устанавливается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, поскольку в результате ДТП он получил травмы, препятствующие его содержанию под стражей. Прокуратурой города поставлено на контроль предварительное следствие по данному уголовному делу. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:183 На днях мать пострадавших детей обратилась к и.о. прокурора города Хаважу Гутаеву, пожаловавшись на бездействие правоохранительных органов, которые не предпринимают мер к возбуждению уголовного дела в отношении пьяного водителя.«Проведённая проверка показала: органы полиции при наличии явных признаков преступления длительное время бездействовали, и только спустя 11 дней, по указанию прокурора Следственным отделом ОМВД России по Норильску в отношении Егора Егорова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», - отмечают в прокуратуре.Напомним: вечером 1 августа в Кайеркане Егор Егоров, будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, на мотоцикле нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем «Тойота Эстима». В результате аварии мотоцикл выехал на пешеходную дорожку и наехал на двух малолетних детей, одному из которых был причинён тяжкий вред здоровью. Степень тяжести вреда здоровью второго ребёнка в настоящее время устанавливается.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, поскольку в результате ДТП он получил травмы, препятствующие его содержанию под стражей. Прокуратурой города поставлено на контроль предварительное следствие по данному уголовному делу.Фото Владимира Макушкина