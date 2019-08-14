Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40379

14 августа 2019, 14:23



За прошедшие сутки в крае ликвидировано 19 лесных пожаров.

Пожары ликвидированы в Мотыгинском, Абанском, Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади более 33,7 тыс. га, в том числе 4 очага возгорания в зоне контроля, сообщает официальный портал края. По оперативной информации на 8.00, в авиационной зоне зарегистрировано 9 лесных пожаров – в Эвенкийском, Абанском, Богучанском районах на общей площади 10,9 тыс. га. Угрозы населённым пунктам нет. Основные пожары действуют в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах задействованы более 400 человек, а также 4 единицы техники. В работах по тушению также задействовано 12 воздушных судов Лесопожарного центра. Основная часть возгораний на территории края действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – крайне отдалённых и труднодоступных территориях, где практически нет населённых пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 118, за ними в круглосуточном режиме ведётся мониторинг. На территории края, а также Эвенкийского и Богучанского районов введён режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Фото https://irk.aif.ru

Просмотров:118 Пожары ликвидированы в Мотыгинском, Абанском, Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади более 33,7 тыс. га, в том числе 4 очага возгорания в зоне контроля, сообщает официальный портал края.По оперативной информации на 8.00, в авиационной зоне зарегистрировано 9 лесных пожаров – в Эвенкийском, Абанском, Богучанском районах на общей площади 10,9 тыс. га. Угрозы населённым пунктам нет. Основные пожары действуют в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах задействованы более 400 человек, а также 4 единицы техники. В работах по тушению также задействовано 12 воздушных судов Лесопожарного центра.Основная часть возгораний на территории края действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – крайне отдалённых и труднодоступных территориях, где практически нет населённых пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 118, за ними в круглосуточном режиме ведётся мониторинг.На территории края, а также Эвенкийского и Богучанского районов введён режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.Фото https://irk.aif.ru