Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40380

14 августа 2019, 14:24



За семь месяцев текущего года в Норильске привлечены к ответственности за оставление места ДТП 90 водителей.

Такие данные приводят в ОМВД России по Норильску. Напомним, согласно ПДД водитель, причастный к аварии, обязан немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если есть пострадавшие, необходимо вызвать скорую помощь. «В соответствии со ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав от одного года до полутора лет либо административный арест до 15 суток», - напомнили полицейские. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не пренебрегать нормами действующего законодательства и не покидать место ДТП. Даже если пострадавшие на данный момент не имеют претензий, во избежание последствий необходимо вовремя сообщить о происшествии в полицию или дежурную службу ГИБДД по телефонам: 102, 47-24-01 или 43-54-58. Фото Н. Майданова

Просмотров:237 Такие данные приводят в ОМВД России по Норильску. Напомним, согласно ПДД водитель, причастный к аварии, обязан немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если есть пострадавшие, необходимо вызвать скорую помощь.«В соответствии со ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав от одного года до полутора лет либо административный арест до 15 суток», - напомнили полицейские.Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не пренебрегать нормами действующего законодательства и не покидать место ДТП. Даже если пострадавшие на данный момент не имеют претензий, во избежание последствий необходимо вовремя сообщить о происшествии в полицию или дежурную службу ГИБДД по телефонам: 102, 47-24-01 или 43-54-58.Фото Н. Майданова