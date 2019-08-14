Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40381

14 августа 2019, 18:53



За прошедшие сутки норильские автомобилисты опасно маневрировали на Ленинском проспекте, нарушали правила езды по дворам и не предоставляли преимущество в движении. По всем этим фактам Госавтоинспекция проводит проверку.

Второй пример опасного движения, но уже на территории одного из дворов на Ленинском проспекте, продемонстрировал водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2106. Лихач хаотично ездил по двору, подвергая тем самым жителей близстоящих домов опасности. По данному факту также проводится проверка и устанавливается владелец транспортного средства. Этот правонарушитель также будет привлечён к административной ответственности. Степень наказания будет зависеть от наличия у лихача необходимых для управления автомобилем документов. Закончился травмами ещё один эпизод с непредоставлением преимущества в движении по автодороге. 13 августа около часа дня на перекрёстке Юго-Восточной объездной дороги произошло ДТП с пострадавшими. Водитель на автомобиле «Рено-Логан», двигавшийся по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении водителю ВАЗ-2101 и совершил с ним столкновение. Водитель «Логана» от госпитализации отказался и находится в настоящий момент на амбулаторном лечении, а водитель ВАЗ госпитализирован с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП также проводится проверка. - Хочу обратиться ко всем неравнодушным горожанам с просьбой, – говорит Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД. – На видео, которое норильчане снимают, а затем выкладывают в соцсети или приносят в дежурную часть, не всегда можно идентифицировать регистрационный знак автомобиля. Эту проблему можно решить, если человек, который снимает видео, будет за камерой проговаривать место и время правонарушения, регистрационный знак автомобиля и приметы водителя. Эти данные необходимы для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Просмотров:67 Сутки назад в соцсетях появилось видео, на котором видно, как автолюбитель на иномарке лихо накручивает круги по кольцу вокруг камня на Гвардейской площади, а удивлённые пешеходы оборачиваются на визг покрышек. К этому моменту автомобиль и водитель, который устроил дрифт на Ленинском проспекте, установлены. Любитель экстремального вождения и владелец BMW вызван в полицию для составления административного протокола по двум эпизодам. Его привлекут к административной ответственности за нарушение правил расположения на проезжей части и непредоставление преимущества в движении на перекрёстке, то есть он создал аварийную ситуацию для авто, двигавшегося со стороны улицы Севастопольской. Эти правонарушения отчётливо просматриваются на видеозаписи, где можно увидеть, как автомобилист движется не по своей полосе и не предоставляет преимущество водителю, который едет по главной, создавая тем самым аварийную ситуацию. Размер штрафа по двум нарушениям составит 2,5 тысячи рублей.Второй пример опасного движения, но уже на территории одного из дворов на Ленинском проспекте, продемонстрировал водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2106. Лихач хаотично ездил по двору, подвергая тем самым жителей близстоящих домов опасности. По данному факту также проводится проверка и устанавливается владелец транспортного средства. Этот правонарушитель также будет привлечён к административной ответственности. Степень наказания будет зависеть от наличия у лихача необходимых для управления автомобилем документов.Закончился травмами ещё один эпизод с непредоставлением преимущества в движении по автодороге. 13 августа около часа дня на перекрёстке Юго-Восточной объездной дороги произошло ДТП с пострадавшими. Водитель на автомобиле «Рено-Логан», двигавшийся по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении водителю ВАЗ-2101 и совершил с ним столкновение. Водитель «Логана» от госпитализации отказался и находится в настоящий момент на амбулаторном лечении, а водитель ВАЗ госпитализирован с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП также проводится проверка.- Хочу обратиться ко всем неравнодушным горожанам с просьбой, – говорит Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД. – На видео, которое норильчане снимают, а затем выкладывают в соцсети или приносят в дежурную часть, не всегда можно идентифицировать регистрационный знак автомобиля. Эту проблему можно решить, если человек, который снимает видео, будет за камерой проговаривать место и время правонарушения, регистрационный знак автомобиля и приметы водителя. Эти данные необходимы для привлечения нарушителей к административной ответственности.