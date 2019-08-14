Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40382

14 августа 2019, 19:13



С завтрашнего дня в Норильске стартует ежегодная акция «Помоги пойти учиться».

- Акция межведомственная – говорит Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД. – И что касается детей и семей, в которых они проживают, то тут всё индивидуально. У кого-то не хватает средств на то, чтобы собрать детей в школу, кому-то нужно помочь с документами, а иным папам и мамам приходится напоминать об их родительских обязанностях и ответственности перед своим ребёнком. Работа непростая и кропотливая, требует терпения и деликатности, и именно поэтому в акции участвует такой обширный круг учреждений и организаций: школы, органы опеки и попечительства, центр семьи «Норильский» и так далее. Наша цель – помочь детям пойти в школу: как тем, кто сделает это в первый раз, так и тем, кто школу уже посещает, но не имеет возможности самостоятельно к ней подготовиться. В тесном тандеме с полицейскими, школами, опекой, социальными службами, различными центрами и волонтёрами-молодогвардейцами будут работать и представители общественного совета при ОМВД. По словам первого заместителя председателя общественного совета Юрия Кононченко, участники акции и волонтёры будут обходить квартиры, встречаться с подростками и родителями, разговаривать и узнавать о потребностях и проблемах, с которыми семьи сталкиваются. - Интересно, что в этом году, благодаря участию молодогвардейцев нам удастся наладить диалог между сверстниками, и уже не взрослые дяди и тёти будут объяснять подростку, почему ему нужно учиться, а его ровесники, – пояснил Юрий Кононченко. Традиционно в рамках акции на базе школ организуются встречи представителей различных ведомств с родителями и детьми. В этом году такая встреча пройдёт на базе школы № 14 (ул. Бегичева, 11) 22 августа с 19 до 20 часов. Все желающие могут прийти на неё и задать свои вопросы, рассказать о трудностях, с которыми семья столкнулась при подготовке к школе и получить полноценную консультацию и помощь. Помимо консультационной помощи сотрудники полиции и общественного совета готовят наборы для первоклассников, в которые входят тетради, карандаши, ручки, альбом, краски и цветные карандаши, линейка и так далее. Так, в прошлом году усилиями полицейских было собрано около 60 наборов первоклассника. Оказывают помощь и неравнодушные горожане. Несколько лет подряд один из жителей Норильска на свои средства приобретает необходимые для школы канцелярские принадлежности, приносит их в отдел полиции на Ленинградской, 13а, и просит передать нуждающейся семье. Оказать посильную помощь могут и другие горожане. Свои наборы для первоклассников можно приносить в отделы полиции Норильска, Талнаха, Кайеркана и Оганера, а также своим участковым в пункты полиции. Помогают подготовить детвору к школе и в Норильской епархии: приносят канцелярию в центр семьи «Норильский». Крупные продуктовые сети также участвуют в акции «Помоги пойти учиться». Фото http://krasnoyarsk.bezformata.com

Просмотров:81 В Норильске она пройдет в два этапа: с 15 августа по 1 сентября и с 1 сентября по 1 октября. В рамках этой общероссийской акции норильские полицейские совместно с учреждениями системы профилактики, а также представителями общественного совета при ОМВД и «Молодой гвардией» помогают детворе из неблагополучных семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, собраться в школу.- Акция межведомственная – говорит Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД. – И что касается детей и семей, в которых они проживают, то тут всё индивидуально. У кого-то не хватает средств на то, чтобы собрать детей в школу, кому-то нужно помочь с документами, а иным папам и мамам приходится напоминать об их родительских обязанностях и ответственности перед своим ребёнком. Работа непростая и кропотливая, требует терпения и деликатности, и именно поэтому в акции участвует такой обширный круг учреждений и организаций: школы, органы опеки и попечительства, центр семьи «Норильский» и так далее. Наша цель – помочь детям пойти в школу: как тем, кто сделает это в первый раз, так и тем, кто школу уже посещает, но не имеет возможности самостоятельно к ней подготовиться.В тесном тандеме с полицейскими, школами, опекой, социальными службами, различными центрами и волонтёрами-молодогвардейцами будут работать и представители общественного совета при ОМВД. По словам первого заместителя председателя общественного совета Юрия Кононченко, участники акции и волонтёры будут обходить квартиры, встречаться с подростками и родителями, разговаривать и узнавать о потребностях и проблемах, с которыми семьи сталкиваются.- Интересно, что в этом году, благодаря участию молодогвардейцев нам удастся наладить диалог между сверстниками, и уже не взрослые дяди и тёти будут объяснять подростку, почему ему нужно учиться, а его ровесники, – пояснил Юрий Кононченко.Традиционно в рамках акции на базе школ организуются встречи представителей различных ведомств с родителями и детьми. В этом году такая встреча пройдёт на базе школы № 14 (ул. Бегичева, 11) 22 августа с 19 до 20 часов. Все желающие могут прийти на неё и задать свои вопросы, рассказать о трудностях, с которыми семья столкнулась при подготовке к школе и получить полноценную консультацию и помощь.Помимо консультационной помощи сотрудники полиции и общественного совета готовят наборы для первоклассников, в которые входят тетради, карандаши, ручки, альбом, краски и цветные карандаши, линейка и так далее. Так, в прошлом году усилиями полицейских было собрано около 60 наборов первоклассника.Оказывают помощь и неравнодушные горожане. Несколько лет подряд один из жителей Норильска на свои средства приобретает необходимые для школы канцелярские принадлежности, приносит их в отдел полиции на Ленинградской, 13а, и просит передать нуждающейся семье.Оказать посильную помощь могут и другие горожане. Свои наборы для первоклассников можно приносить в отделы полиции Норильска, Талнаха, Кайеркана и Оганера, а также своим участковым в пункты полиции.Помогают подготовить детвору к школе и в Норильской епархии: приносят канцелярию в центр семьи «Норильский». Крупные продуктовые сети также участвуют в акции «Помоги пойти учиться».Фото http://krasnoyarsk.bezformata.com