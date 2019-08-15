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15 августа 2019, 10:35



В Норильске продолжается ремонт систем наружного освещения.

Этим летом специалисты обновляли кабельные и воздушные линии, заменяли опоры освещения, щиты управления и коммутационную аппаратуру. На некоторых улицах работы продолжаются и сейчас. Так, на Ленинском проспекте меняют кабель в коллекторе, а на улице Нансена и на дороге к горотвалу восстанавливают освещение. Кроме того, ведутся работы по световому оформлению города. И. о. начальника отдела энергетики «Норильскавтодора» Вера Мирюкова рассказала, что сейчас ремонтируется световая стела на перекрёстке ул. Орджоникидзе и Ленинского проспекта. «Демонтировано оборудование, которое за семь лет эксплуатации пришло в негодность. Взамен установят современное, с широким диапазоном световых эффектов», - пояснила она. В Кайеркане на круговой развязке улицы Победы устанавливают световые деревья. Они порадуют горожан уже в конце месяца. Отметим, что наружное освещение в Норильске включают с 10 августа. Пока оно горит всего четыре часа – с 23.00 до 3.00. Всего в Норильске около 5,5 тысячи фонарей и порядка 4 тысяч опор освещения. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:74 Этим летом специалисты обновляли кабельные и воздушные линии, заменяли опоры освещения, щиты управления и коммутационную аппаратуру. На некоторых улицах работы продолжаются и сейчас. Так, на Ленинском проспекте меняют кабель в коллекторе, а на улице Нансена и на дороге к горотвалу восстанавливают освещение.Кроме того, ведутся работы по световому оформлению города. И. о. начальника отдела энергетики «Норильскавтодора» Вера Мирюкова рассказала, что сейчас ремонтируется световая стела на перекрёстке ул. Орджоникидзе и Ленинского проспекта. «Демонтировано оборудование, которое за семь лет эксплуатации пришло в негодность. Взамен установят современное, с широким диапазоном световых эффектов», - пояснила она. В Кайеркане на круговой развязке улицы Победы устанавливают световые деревья. Они порадуют горожан уже в конце месяца.Отметим, что наружное освещение в Норильске включают с 10 августа. Пока оно горит всего четыре часа – с 23.00 до 3.00. Всего в Норильске около 5,5 тысячи фонарей и порядка 4 тысяч опор освещения.Фото Владимира Макушкина