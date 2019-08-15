Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40384

15 августа 2019, 10:55



Ничего не видим, ничего не знаем – горим.

Люди в результате пожара не пострадали. Однако, отмечает Станислав Леонтенко, при опросе посетителей торгового центра и арендаторов торговых точек выяснилось, что никто о пожаре в здании не знал, работники ресторана и торгового центра о своих действиях в данной ситуации не имеют ни малейшего представления. Только потому, что пожар не получил большого развития, последствия не оказались более трагичными. Площадь пожара составила три кв. м. В результате загорания повреждена печь-фритюрница и внутренняя отделка помещения мучного цеха кухни ресторана. В настоящее время по факту пожара проводится проверка. Рассматривается несколько причин возгорания, связанных в первую очередь с неисправностью электроприбора (печь-фритюрница) и нарушением его эксплуатации. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:89 13 августа в три часа дня в торговом центре «Галактика» в Талнахе произошёл пожар в ресторане «Чайхона северная». В момент возникновения пожара в ресторане и в торговом центре находились посетители. По словам старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Норильску ГУ МЧС России по Красноярскому краю Станислава Леонтенко, система оповещения и управления эвакуацией людей не сработала. Администрация объекта мер по эвакуации людей не предприняла.Люди в результате пожара не пострадали. Однако, отмечает Станислав Леонтенко, при опросе посетителей торгового центра и арендаторов торговых точек выяснилось, что никто о пожаре в здании не знал, работники ресторана и торгового центра о своих действиях в данной ситуации не имеют ни малейшего представления. Только потому, что пожар не получил большого развития, последствия не оказались более трагичными.Площадь пожара составила три кв. м. В результате загорания повреждена печь-фритюрница и внутренняя отделка помещения мучного цеха кухни ресторана. В настоящее время по факту пожара проводится проверка. Рассматривается несколько причин возгорания, связанных в первую очередь с неисправностью электроприбора (печь-фритюрница) и нарушением его эксплуатации.Фото Владимира Макушкина