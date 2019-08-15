Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40385

15 августа 2019, 11:22



«Самый северный» в Москве. Норильский театр даёт «Большие гастроли».

В Москве с репертуарными гастролями последний раз театр был 40 лет назад (в 1979 году, принимал тогда Московский государственный театр «ЛЕНКОМ»), теперь покажет четыре спектакля-премьеры последних сезонов, отмеченные экспертами различных российских фестивалей: "Жди меня... и я вернусь" В. Зуева, "Сны Белой земли" Е. Ибрагимова, "Рикки-Тикки-Тави" по Р. Киплингу и российскую премьеру мирового бестселлера "Папа" Ф. Зеллера. Среди постановщиков гастрольных спектаклей – главный режиссёр театра Анна Бабанова, режиссёры Евгений Ибрагимов, Тимур Файрузов, художники Фемистокл Атмадзас, Олег Головко, Дамир Муратов, хореографы Константин Мишин, Николай Реутов, Оксана Малышева, видеохудожники Юлия Михеева, Михаил Зайканов, художники по свету Александр Рязанцев, Тарас Михалевский и др.

Просмотров:73 В рамках федеральной программы «Большие гастроли» Министерства культуры РФ пройдут показы спектаклей Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского с 13 по 15 сентября на сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе». Гастрольная неделя в Москве организована в Год театра при поддержке Минкульта, а также компании «Норникель».В Москве с репертуарными гастролями последний раз театр был 40 лет назад (в 1979 году, принимал тогда Московский государственный театр «ЛЕНКОМ»), теперь покажет четыре спектакля-премьеры последних сезонов, отмеченные экспертами различных российских фестивалей: "Жди меня... и я вернусь" В. Зуева, "Сны Белой земли" Е. Ибрагимова, "Рикки-Тикки-Тави" по Р. Киплингу и российскую премьеру мирового бестселлера "Папа" Ф. Зеллера.Среди постановщиков гастрольных спектаклей – главный режиссёр театра Анна Бабанова, режиссёры Евгений Ибрагимов, Тимур Файрузов, художники Фемистокл Атмадзас, Олег Головко, Дамир Муратов, хореографы Константин Мишин, Николай Реутов, Оксана Малышева, видеохудожники Юлия Михеева, Михаил Зайканов, художники по свету Александр Рязанцев, Тарас Михалевский и др.