Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40385
15 августа 2019, 11:22

«Самый северный» в Москве. Норильский театр даёт «Большие гастроли».


В рамках федеральной программы «Большие гастроли» Министерства культуры РФ пройдут показы спектаклей Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского с 13 по 15 сентября на сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе». Гастрольная неделя в Москве организована в Год театра при поддержке Минкульта, а также компании «Норникель».
В Москве с репертуарными гастролями последний раз театр был 40 лет назад (в 1979 году, принимал тогда Московский государственный театр «ЛЕНКОМ»), теперь покажет четыре спектакля-премьеры последних сезонов, отмеченные экспертами различных российских фестивалей: "Жди меня... и я вернусь" В. Зуева, "Сны Белой земли" Е. Ибрагимова, "Рикки-Тикки-Тави" по Р. Киплингу и российскую премьеру мирового бестселлера "Папа" Ф. Зеллера.
Среди постановщиков гастрольных спектаклей – главный режиссёр театра Анна Бабанова, режиссёры Евгений Ибрагимов, Тимур Файрузов, художники Фемистокл Атмадзас, Олег Головко, Дамир Муратов, хореографы Константин Мишин, Николай Реутов, Оксана Малышева, видеохудожники Юлия Михеева, Михаил Зайканов, художники по свету Александр Рязанцев, Тарас Михалевский и др.

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    Список новостей

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11:49   Есть добыча! Норильские дайверы работают в затоне реки Норилки. Домой они вернутся не с пустыми руками. 11:22   «Самый северный» в Москве. Норильский театр даёт «Большие гастроли».
10:55   Ничего не видим, ничего не знаем – горим. 10:35   В Норильске продолжается ремонт систем наружного освещения.

 14 августа 2019 
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14:24   За семь месяцев текущего года в Норильске привлечены к ответственности за оставление места ДТП 90 водителей. 14:23   За прошедшие сутки в крае ликвидировано 19 лесных пожаров.
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12:33   В Норильске побывала латвийская делегация фонда «Дети Сибири». 11:48   Начиная с воскресенья боевые корабли Северного морского флота будут открыты для посещения.
11:14   Власти региона выражают соболезнования родным почётного гражданина Красноярска и Красноярского края Павла Стефановича Федирко. Свой трудовой путь он начинал в нашем городе. 11:09   «Норникель» станет бенефициаром складывающейся на мировом рынке никеля ситуации.
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 13 августа 2019 
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16:10   Полицейские пресекли деятельность игорного клуба. 16:06   17 августа группа войск Северного флота планирует провести в Дудинке генеральную репетицию высадки на берег.
14:59   В регионе ввели ограничения на осеннюю охоту. 13:52   Краевой бюджет в первом полугодии 2019 года исполнен без дефицита.
13:48   Изменился порядок компенсации оплаты проезда к месту проведения обследования, реабилитации и обратно. 12:50   За прошедшие сутки в крае ликвидировано 11 лесных пожаров.
11:45   Меньше месяца осталось до старта нового сезона Суперлиги по мини-футболу. Болельщиков ждут на каждой игре. 11:42   Пара-артисты реабилитационного центра «Виктория» выступят на гала-концерте Всемирного парамузыкального фестиваля.
11:20   Малообеспеченные норильские семьи могут оформить материальную помощь по оплате расходов за проезд детей. 11:07   Детям региона помогут пойти учиться.
11:04   В Дудинке прошёл круглый стол по вопросам экономического и социального развития арктических территорий.

 12 августа 2019 
17:31   Больше 700 норильчан отметили на «Заполярнике» День физкультурника. 17:25   «Привет, сосед!» - приветствовали друг друга знакомые и незнакомые горожане. В одном из норильских дворов прошёл весёлый праздник добрососедства.
16:20   Норильские полицейские просят откликнуться девушку, пострадавшую в драке в Талнахе в конце июля. 16:07   С 13 августа по 1 сентября в Норильске состоятся учения Вооружённых сил России.
15:53   Норильские танцоры сумели сорвать «Лазурную звезду». 15:31   В Норильске возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр.
15:10   Две группы волонтёров «Заповедников Таймыра» приступили к ликвидации мусорных свалок на озере Аян. 14:42   Команда «РобоНикель» завоевала золото на RobotChallenge-2019.
14:42   В городе началась проверка готовности норильских школ к началу учебного года. 14:15   Четвёртый этап городского летнего первенства по мотокроссу совпал со свадьбой лидера гонок.
14:14   Завершились игры Кубка Норильска по футболу. 13:52   В Норильске продолжаются плановые ремонты сетей тепловодоснабжения и, как следствие,ожидается отключение воды в домах.
13:26   Норильчане смогут получить бесплатную юридическую помощь. 13:16   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию.
13:14   До конца года в 11 кайерканских домах будут введены в эксплуатацию автоматизированные узлы учёта тепло- и водоресурсов.




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