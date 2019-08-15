Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40386

15 августа 2019, 11:49



Есть добыча! Норильские дайверы работают в затоне реки Норилки. Домой они вернутся не с пустыми руками.

Напомним, цель сегодняшней экспедиции - ещё раз, более тщательно, осмотреть судно, найденное в первую экспедицию, и попытаться поднять штурвал, который может представлять музейную ценность. Ещё в начале августа, погружаясь в затоне, где на заре становления промышленного Норильска располагались пристань, ремонтная база и судоверфь, участники клуба любителей подводного плавания «Норд» обнаружили деревянное судно. Чтобы узнать историческую ценность находки, руководитель клуба Евгений Бабич обратился в КИТ. По счастливой случайности в это же время к Ларисе и Станиславу Стрючковым заглянул Айвар Степанов – новгородский подводный археолог, председатель Новгородской областной федерации подводной деятельности и научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. Большой знаток судов, Айвар Владимирович, просмотрев фото и видеоматериалы подводной съёмки, осмотрев квадратные гвозди, выпавшие из обшивки, предположил, что дайверы обнаружили грузопассажирское судно 30-50-х годов прошлого века, то есть времён ГУЛАГа. И если учёный прав, то находка эта, исторической ценности глобального масштаба не представляющая – судну в любом случае меньше ста лет, – очень важна при этом как часть непростого прошлого нашего города. После встречи с Айваром Степановым Евгений Бабич, патриот города и любитель истории, воодушевился и стал искать тех, кто его поддержит и поможет вернуться в затон. И, как всегда, на помощь дайв-клубу пришли спасатели – они обеспечивают техническую поддержку, безопасность погружений и доставку к месту исследований и обратно. Погружается в паре с Евгением опытный дайвер Сергей Глушков. Спасатель Валерий Сбитнев наблюдает за дайверами с поверхности, чтобы в случае чего прийти на помощь. Он же – капитан катера, который доставит экспедицию до места погружений и обратно. Четвёртый участник команды – спецкор «Заполярной Правды» Надежда Сидор. Судьбу судна проследить вполне возможно – нужно поработать в архиве с документами промхоза, к которому относилась судоверфь. Директор музея Наталья Федянина заверила, что экспертно-фондовая комиссия нашего музея с радостью примет на оценку штурвал и всё то, что будет поднято с борта этого затонувшего судна. И эти предметы пополнят музейный фонд, если окажется, что плавсредство действительно бороздило воды Норилки во времена Норильлага. А выяснить это норильским музейщикам помогут эксперты музея ГУЛАГа. Час назад стало известно, что дайверам удалось успешно погрузиться и поднять штурвал затонувшего судна. «Штурвал сильно пострадал от воды, изучать его будут уже в городе», - пояснила Надежда Сидор. В эти минуты команда отправилась в район реки Нералах в поисках затонувшего самолёта АН-2. О том, какие ещё будут находки, вы узнаете первыми из нашего инстаграм-аккаунта «ЗП» (zapolyarnaya_pravda). А на страницах газеты рассказ о поездке и сотрудничестве дайверов с музейными сотрудниками читайте на следующей неделе. Фото Надежды Сидор

Просмотров:49 Напомним, цель сегодняшней экспедиции - ещё раз, более тщательно, осмотреть судно, найденное в первую экспедицию, и попытаться поднять штурвал, который может представлять музейную ценность. Ещё в начале августа, погружаясь в затоне, где на заре становления промышленного Норильска располагались пристань, ремонтная база и судоверфь, участники клуба любителей подводного плавания «Норд» обнаружили деревянное судно.Чтобы узнать историческую ценность находки, руководитель клуба Евгений Бабич обратился в КИТ. По счастливой случайности в это же время к Ларисе и Станиславу Стрючковым заглянул Айвар Степанов – новгородский подводный археолог, председатель Новгородской областной федерации подводной деятельности и научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. Большой знаток судов, Айвар Владимирович, просмотрев фото и видеоматериалы подводной съёмки, осмотрев квадратные гвозди, выпавшие из обшивки, предположил, что дайверы обнаружили грузопассажирское судно 30-50-х годов прошлого века, то есть времён ГУЛАГа. И если учёный прав, то находка эта, исторической ценности глобального масштаба не представляющая – судну в любом случае меньше ста лет, – очень важна при этом как часть непростого прошлого нашего города.После встречи с Айваром Степановым Евгений Бабич, патриот города и любитель истории, воодушевился и стал искать тех, кто его поддержит и поможет вернуться в затон. И, как всегда, на помощь дайв-клубу пришли спасатели – они обеспечивают техническую поддержку, безопасность погружений и доставку к месту исследований и обратно. Погружается в паре с Евгением опытный дайвер Сергей Глушков. Спасатель Валерий Сбитнев наблюдает за дайверами с поверхности, чтобы в случае чего прийти на помощь. Он же – капитан катера, который доставит экспедицию до места погружений и обратно. Четвёртый участник команды – спецкор «Заполярной Правды» Надежда Сидор.Судьбу судна проследить вполне возможно – нужно поработать в архиве с документами промхоза, к которому относилась судоверфь. Директор музея Наталья Федянина заверила, что экспертно-фондовая комиссия нашего музея с радостью примет на оценку штурвал и всё то, что будет поднято с борта этого затонувшего судна. И эти предметы пополнят музейный фонд, если окажется, что плавсредство действительно бороздило воды Норилки во времена Норильлага. А выяснить это норильским музейщикам помогут эксперты музея ГУЛАГа.Час назад стало известно, что дайверам удалось успешно погрузиться и поднять штурвал затонувшего судна. «Штурвал сильно пострадал от воды, изучать его будут уже в городе», - пояснила Надежда Сидор.В эти минуты команда отправилась в район реки Нералах в поисках затонувшего самолёта АН-2. О том, какие ещё будут находки, вы узнаете первыми из нашего инстаграм-аккаунта «ЗП» (zapolyarnaya_pravda). А на страницах газеты рассказ о поездке и сотрудничестве дайверов с музейными сотрудниками читайте на следующей неделе.Фото Надежды Сидор