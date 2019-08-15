Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40387

15 августа 2019, 11:51



За 18 дней норильчанка перевела мошеннику 780 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который обманным путем похитил деньги 58-летней норильчанки. Неизвестный позвонил ей и пообещал выплатить компенсацию за ранее приобретенные плохие лекарства. Злоумышленник убедил женщину, что для получения денег необходимо оплатить услуги юриста, налоги и страховой взнос. Она поверила и за 18 дней перевела мошеннику около 780 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 «Мошенничество в крупном размере», санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. «Сотрудники полиции напоминают: чтобы не попасться на уловки мошенников, не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо. В случае поступления предложений от имени правоохранительных органов о получении каких-либо компенсаций за приобретенные товары и услуги, незамедлительно сообщите о данном факте в полицию», — призвали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. Полицейские также рекомендуют гражданам регулярно проводить беседы со своими пожилыми родственниками и объяснять им, как действовать в подобных ситуациях. Фото https://ulpravda.ru

Просмотров:41 Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который обманным путем похитил деньги 58-летней норильчанки. Неизвестный позвонил ей и пообещал выплатить компенсацию за ранее приобретенные плохие лекарства. Злоумышленник убедил женщину, что для получения денег необходимо оплатить услуги юриста, налоги и страховой взнос. Она поверила и за 18 дней перевела мошеннику около 780 тысяч рублей.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 «Мошенничество в крупном размере», санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.«Сотрудники полиции напоминают: чтобы не попасться на уловки мошенников, не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо. В случае поступления предложений от имени правоохранительных органов о получении каких-либо компенсаций за приобретенные товары и услуги, незамедлительно сообщите о данном факте в полицию», — призвали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.Полицейские также рекомендуют гражданам регулярно проводить беседы со своими пожилыми родственниками и объяснять им, как действовать в подобных ситуациях.Фото https://ulpravda.ru