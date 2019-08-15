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15 августа 2019, 11:51

За 18 дней норильчанка перевела мошеннику 780 тысяч рублей.


Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который обманным путем похитил деньги 58-летней норильчанки. Неизвестный позвонил ей и пообещал выплатить компенсацию за ранее приобретенные плохие лекарства. Злоумышленник убедил женщину, что для получения денег необходимо оплатить услуги юриста, налоги и страховой взнос. Она поверила и за 18 дней перевела мошеннику около 780 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 «Мошенничество в крупном размере», санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
«Сотрудники полиции напоминают: чтобы не попасться на уловки мошенников, не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо. В случае поступления предложений от имени правоохранительных органов о получении каких-либо компенсаций за приобретенные товары и услуги, незамедлительно сообщите о данном факте в полицию», — призвали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Полицейские также рекомендуют гражданам регулярно проводить беседы со своими пожилыми родственниками и объяснять им, как действовать в подобных ситуациях.
Фото https://ulpravda.ru
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    Список новостей

 15 августа 2019 
11:54   Ко Дню шахтёра Музей Норильска подготовил для жителей и гостей рудной столицы большую праздничную программу. 11:51   За 18 дней норильчанка перевела мошеннику 780 тысяч рублей.
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16:10   Полицейские пресекли деятельность игорного клуба. 16:06   17 августа группа войск Северного флота планирует провести в Дудинке генеральную репетицию высадки на берег.
14:59   В регионе ввели ограничения на осеннюю охоту. 13:52   Краевой бюджет в первом полугодии 2019 года исполнен без дефицита.
13:48   Изменился порядок компенсации оплаты проезда к месту проведения обследования, реабилитации и обратно. 12:50   За прошедшие сутки в крае ликвидировано 11 лесных пожаров.
11:45   Меньше месяца осталось до старта нового сезона Суперлиги по мини-футболу. Болельщиков ждут на каждой игре. 11:42   Пара-артисты реабилитационного центра «Виктория» выступят на гала-концерте Всемирного парамузыкального фестиваля.
11:20   Малообеспеченные норильские семьи могут оформить материальную помощь по оплате расходов за проезд детей. 11:07   Детям региона помогут пойти учиться.
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16:20   Норильские полицейские просят откликнуться девушку, пострадавшую в драке в Талнахе в конце июля. 16:07   С 13 августа по 1 сентября в Норильске состоятся учения Вооружённых сил России.
15:53   Норильские танцоры сумели сорвать «Лазурную звезду». 15:31   В Норильске возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр.
15:10   Две группы волонтёров «Заповедников Таймыра» приступили к ликвидации мусорных свалок на озере Аян. 14:42   Команда «РобоНикель» завоевала золото на RobotChallenge-2019.
14:42   В городе началась проверка готовности норильских школ к началу учебного года. 14:15   Четвёртый этап городского летнего первенства по мотокроссу совпал со свадьбой лидера гонок.
14:14   Завершились игры Кубка Норильска по футболу. 13:52   В Норильске продолжаются плановые ремонты сетей тепловодоснабжения и, как следствие,ожидается отключение воды в домах.
13:26   Норильчане смогут получить бесплатную юридическую помощь. 13:16   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию.
13:14   До конца года в 11 кайерканских домах будут введены в эксплуатацию автоматизированные узлы учёта тепло- и водоресурсов.




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