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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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11:54 Ко Дню шахтёра Музей Норильска подготовил для жителей и гостей рудной столицы большую праздничную программу.
11:51 За 18 дней норильчанка перевела мошеннику 780 тысяч рублей.
11:49 Есть добыча! Норильские дайверы работают в затоне реки Норилки. Домой они вернутся не с пустыми руками.
11:22 «Самый северный» в Москве. Норильский театр даёт «Большие гастроли».
10:55 Ничего не видим, ничего не знаем – горим.
10:35 В Норильске продолжается ремонт систем наружного освещения.
19:13 С завтрашнего дня в Норильске стартует ежегодная акция «Помоги пойти учиться».
18:53 За прошедшие сутки норильские автомобилисты опасно маневрировали на Ленинском проспекте, нарушали правила езды по дворам и не предоставляли преимущество в движении. По всем этим фактам Госавтоинспекция проводит проверку.
14:24 За семь месяцев текущего года в Норильске привлечены к ответственности за оставление места ДТП 90 водителей.
14:23 За прошедшие сутки в крае ликвидировано 19 лесных пожаров.
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