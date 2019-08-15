Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40388

15 августа 2019, 11:54



Ко Дню шахтёра Музей Норильска подготовил для жителей и гостей рудной столицы большую праздничную программу.

24 августа в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а) пройдёт день открытых дверей. Познакомиться с постоянными и временными экспозициями можно успеть с 13 до 17 часов. Специально к праздничному дню для посетителей научные сотрудники разработали тематическую квест-игру «Я – житель рудной столицы». В центре праздничных гуляний на площади Горняков развернётся музейная интерактивная площадка «ЗАБОЙные игры». Стартует программа в 14.00 с открытия выставки «Знакомьтесь: минералы». С 14.30 до 17.00 музейщики проведут для горожан игру «Угадай минерал», покажут образцы природных богатств таймырской земли, предложат разгадать занимательный кроссворд «Особая профессия». Стать героем праздника в этот день может каждый в музейном фотоателье «Я – шахтёр!», где можно запечатлеть праздничное настроение на долгую память. Для семейного познавательного досуга музей приглашает горожан на традиционные обзорные экскурсии по памятным местам Талнаха. Сбор экскурсионных групп и отправление в 14.00, 15.30 и 16.30 от здания Талнахского территориального управления (ул. Диксона, 10). Интересно в этот день можно провести время и в самом музее. 24 августа, в день открытых дверей, доступен целый ряд выставок, в том числе: «Комиксы по произведениям Жюля Верна», выставка комиксов от Алекси Нэма (Франция); «По волнам памяти», выставка творческих работ студии флористов-дизайнеров «Галакс»; «Кукольные истории», выставка творческих работ учащихся КДШИ; «Талнах. От первой скважины к новым горизонтам», выставка с включением нового раздела, посвящённого первостроителю Талнаха Е. П. Асташину; «Обитатели таймырских заповедников». Фото Ирины Яринской

Просмотров:39 24 августа в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а) пройдёт день открытых дверей. Познакомиться с постоянными и временными экспозициями можно успеть с 13 до 17 часов. Специально к праздничному дню для посетителей научные сотрудники разработали тематическую квест-игру «Я – житель рудной столицы».В центре праздничных гуляний на площади Горняков развернётся музейная интерактивная площадка «ЗАБОЙные игры». Стартует программа в 14.00 с открытия выставки «Знакомьтесь: минералы». С 14.30 до 17.00 музейщики проведут для горожан игру «Угадай минерал», покажут образцы природных богатств таймырской земли, предложат разгадать занимательный кроссворд «Особая профессия». Стать героем праздника в этот день может каждый в музейном фотоателье «Я – шахтёр!», где можно запечатлеть праздничное настроение на долгую память.Для семейного познавательного досуга музей приглашает горожан на традиционные обзорные экскурсии по памятным местам Талнаха. Сбор экскурсионных групп и отправление в 14.00, 15.30 и 16.30 от здания Талнахского территориального управления (ул. Диксона, 10).Интересно в этот день можно провести время и в самом музее. 24 августа, в день открытых дверей, доступен целый ряд выставок, в том числе: «Комиксы по произведениям Жюля Верна», выставка комиксов от Алекси Нэма (Франция); «По волнам памяти», выставка творческих работ студии флористов-дизайнеров «Галакс»; «Кукольные истории», выставка творческих работ учащихся КДШИ; «Талнах. От первой скважины к новым горизонтам», выставка с включением нового раздела, посвящённого первостроителю Талнаха Е. П. Асташину; «Обитатели таймырских заповедников».Фото Ирины Яринской