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15 августа 2019, 12:22



Норильское «Боевое братство» попрощалось с ветераном боевых действий.

Красноярское региональное и Норильское местное отделения всероссийской общественной организации ветеранов выражают соболезнование родным и близким. Фото В. Шабурина

Просмотров:190 Из жизни ушёл ветеран Афганской войны Сергей Алексеевич Гуров. Он был одним из первых, кто в 1979 году вошёл в Афганистан и с честью выполнил свой воинский долг. У Сергея не было семьи и родственников в Норильске, жил он очень скромно. Норильское местное отделение «Боевого братства» оказало помощь и содействие в организации похорон ветерана. Прах ветерана будет отправлен в Уфу, где его захоронят.Красноярское региональное и Норильское местное отделения всероссийской общественной организации ветеранов выражают соболезнование родным и близким.Фото В. Шабурина