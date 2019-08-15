Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40390

15 августа 2019, 12:24



ПОРА поддержит разработку видеокурса энецкого языка и энецкого букваря.

Об этом сообщил Александр Стоцкий, координатор программ экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА), на круглом столе «ПОРА: Точки взаимодействия», который состоялся в Международный день коренных народов мира в Таймырском краеведческом музее. «В качестве продолжения проекта «Энецкая письменность» экспертный центр «ПОРА» намерен поддержать издание энецкого букваря, который планируется тиражировать на весь регион и сделать доступным для обучения в детских садах и школах, сообщает портал mos.news. Также в планах разработка видеокурса по энецкому языку, что будет способствовать развитию и популяризации культуры этноса»,— рассказал Александр Стоцкий. Проект по закреплению единого стандарта энецкой письменности реализуется ПОРА совместно с Сибирским федеральным университетом с 2018 года. В рамках круглого стола присутствующие смогли познакомиться и с другими проектами ПОРА. Это, в частности, просветительский центр «Белый мишка», который находится в Норильске. С помощью технологий дополненной реальности гости мероприятия «оживили» изображения белого медведя в брошюрах. Мастерам народного творчества Таймыра предложили зарегистрироваться на сайте проекта «Хранители Арктики» (https://хранителиарктики.рф) и рассказать о своих работах всем жителям России. Поддержать, сохранить и приумножить культурные и духовные ценности народов Крайнего Севера — основная цель ресурса. Также экспертный центр «ПОРА» поддерживает проекты Таймырского краеведческого музея. Проект «Экология энтомофауны Арктики» направлен на изучение видового состава и численности насекомых на территории Таймыра. В его рамках будут оформлены и представлены широкой аудитории музейные энтомологические коллекции. Проект «Пять шагов к чистой Арктике» представляет собой поэтапное проведение экологических занятий, мероприятий, экскурсий и акций для привлечения внимания подрастающего поколения к вопросам экологии и охраны природы. Он позволит расширить знания молодёжи о Таймыре, самом крупном арктическом регионе России. Представители ПОРА договорились с главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгением Вершининым о сотрудничестве и расширении списка проектов. В октябре в Дудинке планируется провести заседание дискуссионного клуба ПОРА по обсуждению стратегии развития Арктической зоны страны. Фото https://mos.news

Просмотров:158 Об этом сообщил Александр Стоцкий, координатор программ экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА), на круглом столе «ПОРА: Точки взаимодействия», который состоялся в Международный день коренных народов мира в Таймырском краеведческом музее.«В качестве продолжения проекта «Энецкая письменность» экспертный центр «ПОРА» намерен поддержать издание энецкого букваря, который планируется тиражировать на весь регион и сделать доступным для обучения в детских садах и школах, сообщает портал mos.news. Также в планах разработка видеокурса по энецкому языку, что будет способствовать развитию и популяризации культуры этноса»,— рассказал Александр Стоцкий.Проект по закреплению единого стандарта энецкой письменности реализуется ПОРА совместно с Сибирским федеральным университетом с 2018 года. В рамках круглого стола присутствующие смогли познакомиться и с другими проектами ПОРА. Это, в частности, просветительский центр «Белый мишка», который находится в Норильске. С помощью технологий дополненной реальности гости мероприятия «оживили» изображения белого медведя в брошюрах. Мастерам народного творчества Таймыра предложили зарегистрироваться на сайте проекта «Хранители Арктики» (https://хранителиарктики.рф) и рассказать о своих работах всем жителям России. Поддержать, сохранить и приумножить культурные и духовные ценности народов Крайнего Севера — основная цель ресурса.Также экспертный центр «ПОРА» поддерживает проекты Таймырского краеведческого музея. Проект «Экология энтомофауны Арктики» направлен на изучение видового состава и численности насекомых на территории Таймыра. В его рамках будут оформлены и представлены широкой аудитории музейные энтомологические коллекции. Проект «Пять шагов к чистой Арктике» представляет собой поэтапное проведение экологических занятий, мероприятий, экскурсий и акций для привлечения внимания подрастающего поколения к вопросам экологии и охраны природы. Он позволит расширить знания молодёжи о Таймыре, самом крупном арктическом регионе России.Представители ПОРА договорились с главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгением Вершининым о сотрудничестве и расширении списка проектов.В октябре в Дудинке планируется провести заседание дискуссионного клуба ПОРА по обсуждению стратегии развития Арктической зоны страны.Фото https://mos.news