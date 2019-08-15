Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40391

15 августа 2019, 12:24



«Все лесные пожары потушены»: сотрудники МЧС покидают Богучанский район.

Сотрудники МЧС отчитались о завершении работы по тушению природных пожаров в Богучанском районе Красноярского края. Об этом сообщает агентство newslab.ru. Первой на место своей дислокации улетела группировка спасателей из Кемеровской области. До конца недели из леса в Богучаны вывезут все группировки МЧС России, затем они также вернутся к местам своей постоянной дислокации. «По оперативным данным, все пожары в районе ликвидированы, — сообщили в МЧС. — Это было достигнуто благодаря совместному взаимодействию всех ведомств, наращиванию наземных сил и средств, авиации. Борьба с огнём велась непрерывно, авиация работала весь световой день. Ежесуточно на ликвидацию пожаров в тайге привлекалась группировка до 1000 человек: сотрудники МЧС России, лесоохрана, военные, работники предприятий-арендаторов, добровольцы. В плотном взаимодействии работали три федеральных министерства: МЧС, Минобороны и Минприроды. Для усиления наземной красноярской группировки на помощь прибывали пожарно-спасательные гарнизоны из соседних регионов: Хакасии, Кемеровской, Омской, Томской областей и Алтайского края. Но в случае изменения обстановки, силы и средства МЧС России будут готовы вернуться к выполнению задач по предназначению». Прибывшие несколько дней назад в Богучанский район добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей пока останутся там. Они продолжат профилактику пожаров, а также оказание адресной помощи населению. «Сейчас устанавливаются причины возникновения лесных пожаров. Сотрудники МЧС принимают участие в работе следственно-оперативных групп по выяснению обстоятельств и причин природных пожаров на севере края, там, где они уже ликвидированы, — рассказали в ведомстве. — Одна из таких групп работает в Богучанском районе края. Группа, в состав которой вошли следователи, оперативники экономической безопасности, эксперты совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Богучанскому району и представители лесной охраны, устанавливает обстоятельства и причины пожаров. В том числе отрабатываются версии умышленных поджогов с целью сокрытия криминальных порубок. Следователи и эксперты работают на местах происшествий, представители МЧС в соответствии с действующими методиками определяют источники и причины возгорания, оперативники УЭБиПК устанавливают свидетелей возникших пожаров, а также лиц, возможно, причастных к случившемуся. Данная работа проводится во всех районах, где произошли массовые возгорания лесов». По данным лесопожарного центра на 14 августа, почти все (кроме одного) лесные пожары действуют на территории края в Эвенкии, в так называемой зоне контроля — на крайне отдалённых и труднодоступных территориях, где практически нет населённых пунктов и ценных лесов. Там до сих пор горит 960 тысяч гектаров. В круглосуточном режиме ведётся их мониторинг. Фото http://newslab.ru/

Просмотров:166 Сотрудники МЧС отчитались о завершении работы по тушению природных пожаров в Богучанском районе Красноярского края. Об этом сообщает агентство newslab.ru. Первой на место своей дислокации улетела группировка спасателей из Кемеровской области. До конца недели из леса в Богучаны вывезут все группировки МЧС России, затем они также вернутся к местам своей постоянной дислокации.«По оперативным данным, все пожары в районе ликвидированы, — сообщили в МЧС. — Это было достигнуто благодаря совместному взаимодействию всех ведомств, наращиванию наземных сил и средств, авиации. Борьба с огнём велась непрерывно, авиация работала весь световой день. Ежесуточно на ликвидацию пожаров в тайге привлекалась группировка до 1000 человек: сотрудники МЧС России, лесоохрана, военные, работники предприятий-арендаторов, добровольцы.В плотном взаимодействии работали три федеральных министерства: МЧС, Минобороны и Минприроды. Для усиления наземной красноярской группировки на помощь прибывали пожарно-спасательные гарнизоны из соседних регионов: Хакасии, Кемеровской, Омской, Томской областей и Алтайского края. Но в случае изменения обстановки, силы и средства МЧС России будут готовы вернуться к выполнению задач по предназначению».Прибывшие несколько дней назад в Богучанский район добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей пока останутся там. Они продолжат профилактику пожаров, а также оказание адресной помощи населению.«Сейчас устанавливаются причины возникновения лесных пожаров. Сотрудники МЧС принимают участие в работе следственно-оперативных групп по выяснению обстоятельств и причин природных пожаров на севере края, там, где они уже ликвидированы, — рассказали в ведомстве. — Одна из таких групп работает в Богучанском районе края. Группа, в состав которой вошли следователи, оперативники экономической безопасности, эксперты совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Богучанскому району и представители лесной охраны, устанавливает обстоятельства и причины пожаров. В том числе отрабатываются версии умышленных поджогов с целью сокрытия криминальных порубок. Следователи и эксперты работают на местах происшествий, представители МЧС в соответствии с действующими методиками определяют источники и причины возгорания, оперативники УЭБиПК устанавливают свидетелей возникших пожаров, а также лиц, возможно, причастных к случившемуся. Данная работа проводится во всех районах, где произошли массовые возгорания лесов».По данным лесопожарного центра на 14 августа, почти все (кроме одного) лесные пожары действуют на территории края в Эвенкии, в так называемой зоне контроля — на крайне отдалённых и труднодоступных территориях, где практически нет населённых пунктов и ценных лесов. Там до сих пор горит 960 тысяч гектаров. В круглосуточном режиме ведётся их мониторинг.Фото http://newslab.ru/