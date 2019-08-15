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15 августа 2019, 12:28



Даёшь, молодёжь! Выпускница Норильской детской художественной школы стала обладательницей Гран-при в категории “Юниор” конкурса “Молодой кутюрье”.

Конкурс “Молодой кутюрье” — это фестиваль, главная цель которого - открытие и поддержка новых имён, а также активизация интереса к истории моды, технологиям использования различных материалов, модным тенденциям и проектной деятельности. Мероприятие прошло в Музее моды в Гостином дворе, где были выбраны несколько победителей. Гран-при в категории “Юниор” за номинацию «Образ из нетрадиционных материалов» заслужила норильчанка Елизавета Сидоренко. Елизавета Сидоренко - выпускница Норильской детской художественной школы, которая успешно совмещает творческие занятия с тренировками по фигурному катанию. «Работа над костюмом для данного мероприятия была объёмной и сложной, но Лиза справилась со всеми трудностями и победила», - рассказала журналу Designers From Russia её преподаватель Мария Кузнецова. - Специально к конкурсу работа не готовилась, костюм создавался в рамках учебной программы, а решение об участии было принято в связи с тем, что условия положения и возможности совпадали. На создание костюма времени ушло много, весь учебный год». Костюм «Краснозобая казарка» Лиза сделала в предвыпускном классе на уроках декоративно-прикладного искусства. Весь класс работал над коллекцией «Северная сюита», посвящённой природе Таймыра. Лизу привлекла возможность выразить в костюме красоту северной птицы. Выразительную упругость и мягкость её формы автор подчеркнула в конструкции, основой которой стал традиционный костюм коренных северян. С помощью декора Лиза усилила элегантную природную красоту оперения. «У Елизаветы всегда есть желание участвовать в подобных мероприятиях, главное, чтобы была возможность. Костюмы, тема, материал всегда должны соответствовать требованиям конкурса. А главное - перевозка самих нарядов за пределы города, ведь в этот раз организаторы конкурса взяли часть забот на себя и тем самым помогли», - отметила её преподаватель. Фото Е. Сидоренко

Просмотров:189 Конкурс “Молодой кутюрье” — это фестиваль, главная цель которого - открытие и поддержка новых имён, а также активизация интереса к истории моды, технологиям использования различных материалов, модным тенденциям и проектной деятельности. Мероприятие прошло в Музее моды в Гостином дворе, где были выбраны несколько победителей. Гран-при в категории “Юниор” за номинацию «Образ из нетрадиционных материалов» заслужила норильчанка Елизавета Сидоренко.Елизавета Сидоренко - выпускница Норильской детской художественной школы, которая успешно совмещает творческие занятия с тренировками по фигурному катанию. «Работа над костюмом для данного мероприятия была объёмной и сложной, но Лиза справилась со всеми трудностями и победила», - рассказала журналу Designers From Russia её преподаватель Мария Кузнецова. - Специально к конкурсу работа не готовилась, костюм создавался в рамках учебной программы, а решение об участии было принято в связи с тем, что условия положения и возможности совпадали. На создание костюма времени ушло много, весь учебный год».Костюм «Краснозобая казарка» Лиза сделала в предвыпускном классе на уроках декоративно-прикладного искусства. Весь класс работал над коллекцией «Северная сюита», посвящённой природе Таймыра. Лизу привлекла возможность выразить в костюме красоту северной птицы. Выразительную упругость и мягкость её формы автор подчеркнула в конструкции, основой которой стал традиционный костюм коренных северян. С помощью декора Лиза усилила элегантную природную красоту оперения.«У Елизаветы всегда есть желание участвовать в подобных мероприятиях, главное, чтобы была возможность. Костюмы, тема, материал всегда должны соответствовать требованиям конкурса. А главное - перевозка самих нарядов за пределы города, ведь в этот раз организаторы конкурса взяли часть забот на себя и тем самым помогли», - отметила её преподаватель.Фото Е. Сидоренко